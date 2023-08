În ce relație e Răzvan Popescu cu Flick, după ce s-a zvonit că s-au certat. Prezentatorul de la ZU pune punctul pe i!

Răzvan Popescu a făcut câteva dezvăluiri în exclusivitate pentru FANATIK despre relația cu Flick și provocările meseriei sale.

Răzvan Popescu, punctul pe i în relația cu Flick, fostul coleg de la ZU

În urmă cu câțiva ani, fanii Radio Zu au rămas șocați când au aflat că Flick și Răzvan Popescu nu vor mai prezenta împreună. Decizia domnului Rimă a fost implacabilă, acesta dorind să plece de la postul respectiv.

Plecarea versificatorului nu a fost umbrită, însă, de controverse. S-a zvonit o perioadă că nu se mai înțelegea deloc cu Răzvan Popescu, ba chiar că s-ar fi certat. O altă variantă despre separarea de Zu este că soția lui, Denisa Filcea, i-ar fi cerut să nu mai lipsească foarte mult de acasă.

Care e adevărul, va rămâne cu siguranță un secret, însă din toată această poveste cu câteva necunoscute legate de ruptura dintre Flick și Radio Zu, FANATIK poate spune că între el și fostul său coleg, Răzvan Popescu, nu mai există absolut nicio legătură! Cei doi sunt pe drumuri complet separate, semn că nu a rămas nimic din colegialitatea de la locul de muncă.

„Nu ne întâlnim, nu ne vedem, nu ne vizităm”

Răzvan Popescu a spus-o fără menajemente: nu mai vorbește de cel puțin doi ani cu Flick! „Relația cu Flick nu este, clar, ca în perioada în care lucram împreună. Fiecare este pe drumul lui. A fost o perioadă frumoasă, sper că pentru amândoi. Prezentul ne găsește în zone separate.

Nu ne întâlnim, nu ne vedem, nu ne vizităm. Am rămas cu ce am construit până la momentul în care el a hotărât să părăsească emisiunea pe care am făcut-o împreună”, a declarat prezentatorul de la Zu, pentru FANATIK.

Flick însă nu a fost singurul subiect acordat în cadrul interviului acordat de Răzvan Popescu pentru FANATIK. Au fost multe alte teme interesante, pe care merită să vi le prezentăm în rândurile următoare.

Omul de radio ne-a făcut câteva dezvăluiri despre ce presupune munca la radio, mai precis, cum își alege subiectele pe care le dezbate cu colegul său,

„Feedback-ul e vital și dacă lucrezi ca instalator”

„Încerc să găsesc subiectele relevante pentru momentul când se întâmplă emisiunea, să fiu conectat la ceea ce își dorește publicul să audă, să știu câte puțin din fiecare zonă: politică, social, muzică și alte domenii. Iar feedback-ul, ca în orice pe lumea asta, e foarte important.

Pot să spun că e vital pentru noi. Și nu doar în media, ci și dacă lucrezi ca instalator sau într-un magazin. Feedback-ul îți arată dacă faci bine sau nu o treabă. Noi suntem mai buni prin comparație, dar și prin aprecierile primite din partea celor cu care lucrăm”, a declarat Răzvan Popescu pentru FANATIK.

Cum a fost, însă, până acum, anul pentru omul de radio? S-a lovit vreodată de cumpene, de stres la locul de muncă, de anxietăți? Cum reușește să le gestioneze având în vedere că lucrează într-un domeniu unde trebuie să tureze motoarele la maximum? Răzvan ne-a lămurit și în legătură cu aceste curiozități.

Ce mâhnire are Răzvan Popescu: „Se duce viața prea repede pe lângă noi”

„Anul acesta a trecut prea repede parcă. Asta cred că e problema tuturor oamenilor care respiră pe planeta aceasta. Parcă se duce viața prea repede pe lângă noi.

Pentru mine, vara e aproape de final, ca în fiecare an, concediu, vacanță. Acum, în august și septembrie e Matinalul de vară de la Radio Zu. După aceea, ne reîntoarcem la rutina de zi cu zi”, a completat Răzvan.

Prezentatorul de la 07:00 la 10:00 la a vorbit, în continuare, despre provocările meseriei sale, în special la postul la care lucrează.

Perioada pandemiei, una din cele mai ciudate pentru omul de radio

„Munca în media este ca munca în orice alt domeniu, cu tot felul de momente mai bune sau mai rele, cu împliniri, dar și cu dezamăgiri, cu dorința de a fi mai bun în fiecare zi. Sunt niște ani buni de când sunt la Radio Zu. Cred că sunt cei mai mulți ani de când am stat într-un singur loc.

Sunt sărit bine de 10 ani la Zu. În acești ani au fost provocări, mai mici sau mai mari. Cred că cea mai ciudată perioadă a fost în pandemie când noi trebuia să facem radio, când toți stăteau ascunși în case. Sunt foarte mândru că am fost singura echipă de radio care a continuat să transmită din studio, nu de acasă din dormitor, de sub plapumă. Am zis că Radio Zu fără interacțiunea cu ascultătorii nu există.

ZU este radioul cel mai conectat cu oamenii și e făcut cu oameni pentru oameni. În perioada respectivă am început să fim picătura de normalitate din marea de incertitudine pe care a avut omenirea, nu doar România”, a explicat Răzvan Popescu.

Cât de mult l-a afectat stresul din cauza muncii: „Mă făcea să mă trezesc brusc, ușor transpirat”

Cât despre stres și anxietate, două cuvinte care se lipesc ca timbrul de scrisoase atunci când vorbim despre munca în mass-media, Răzvan ne-a mărturisit că el e, de fel, o persoană optimistă în orice împrejurare s-ar afla.

„În orice lucru pe care îl faci e un soi de stres, de consum. În urmă cu câțiva ani visam că sunt în emisie la radio, că se oprește melodia care rula pe post. Nu puteam să fac absolut nimic. Nu se mai auzea nimic la radio. Asta mă făcea să mă trezesc brusc, ușor transpirat, apropo de stres. În general, însă, nu sunt o persoană anxioasă.

De felul meu sunt o persoană optimistă, cum am mai spus, și nu pot să spun că am văzut eșecurile ca pe un capăt de țară sau de lume. De fiecare dată când lucrurile nu au ieșit fix cum mi-am dorit. M-am mobilizat și am luat-o de la capăt. Lecția e să înveți din greșeli, pentru că a greși e omenește”, ne-a mai declarat Răzvan Popescu.

Cele mai complicate momente într-o emisiune live: „Unii ascultători au simțit nevoia să înjure”

Legat de experiențele insolite pe care a trebuit să le depășească în direct, dincolo de anumite frici care îl făceau să se trezească noaptea din somn, Răzvan spune că au existat, ca în price producție live, clipe mai dificile.

„Nu aș identifica o experiență neplăcută anume într-o emisiune, ci momente care sunt generate de o bâlbă, de o gafă pe care o faci. În radio, dacă scapi porumbelul se duce în aer și nu mai ai ce să îi faci.

Au fost momente în care unii ascultători au simțit nevoia să înjure, deși radioul nu e cel mai bun loc pentru a face asta. În jurul aparatelor sunt și copii! E bine să îi privăm până la o vârstă de anumite cuvinte.

În general, experiențele cu oamenii și experiențele emisiunilor în direct sunt extraordinare. Trăiești niște stări pe care cu greu le găsești în alte domenii. E ca într-un parc de distracții în care te dai în montagne russe”, ne-a mai mărturisit Răzvan Popescu.