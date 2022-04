În linie dreptă spre Final Four! CSM Bucureşti, duel cu Esbjerg. Cum arată ţintarul şi când se joacă meciurile

Sezonul în EHF Champions League se apropie de faza finală. Runda din play-off s-a încheiat, CSM Bucureşti beneficiind de un tur liber ca urmare a excluderii celor de la ŢSKA Moscova din competiţie.

S-au stabilit sferturile de finală din Champions League! CSM Bucureşti, duel cu Esbjerg

Nu este singura echipă care a profitat. Metz a învins Borussia Dortmund în play-off, iar franţuzoaicele merg direct în Final Four, duelul cu Rostov din sferturile de finală fiind anulat. Astfel că vom avea doar trei sferturi de finală în Champions League.

Brest va avea o misiune “imposibilă” împotriva lui Gyor, cea mai valoroasă echipă din competiţie şi principala favorită la câştigarea trofeului. Krim Ljubljana porneşte cu şansa a doua în duelul cu Vipers, deţinătoarea trofeului.

Eduarda Amorim, adusă de CSM Bucureşti special pentru duelul cu danezele

CSM Bucureşti – Esbjerg pare cel mai echilibrat duel din sferturile de finală. Cele două formaţii s-au duelat şi în faza grupelor. Danezele au câştigat la limită în prima etapă, scor 22-21, cu gol marcat în ultima secundă. În retur, scorul a fost egal, 29-29.

“Tigroaicele” s-au întărit cu , una dintre cele mai bune apărătoare din lume, venită de la Rostov, şi speră să revină în Final Four după o pauză de 4 ani. Ultima dată, CSM s-a calificat în 2018, când a încheiat pe locul trei competiţia.

Tabloul sferturilor de finală! CSM Bucureşti joacă primul meci acasă

Manşa tur din sferturile de finală se va desfăşura pe 30 aprilie – 1 mai, returul fiind programat o săptămână mai târziu în perioada 7-8 mai. Tabloul sferturilor:

CSM Bucureşti – Esbjerg

Brest – Gyor

Krim – Vipers

Metz – Rostov 20-0

Cele patru echipe calificate se vor duela pentru trofeu în turneul Final Four organizat la Budapesta în perioada 4-5 iunie 2022. Competiţia se va desfăşura în acest an în MVM Dome, una dintre cele mai mari săli din Europa, cu o capacitate de 20.000 de locuri. Precedentele ediţii au fost găzduite de Laszlo Papp Arena.

Golghetera competiţiei este Cristina Neagu, cu 94 de reuşite până acum. Speranţele la o calificare în Final Four se leagă în mare măsură de interul stânga al CSM-ului, aflat într-o formă fizică excelentă.

Minaur Baia Mare, din nou în Final Four-ul din European League! Cu cine joacă băimărencele

România are deja o reprezentantă în Final Four în competiţiile europene de handbal. a reuşit calificarea pentru al doilea an la rând în EHF European League, a doua competiţie ca importanţă, după ce a eliminat echipa norvegiană Sola (40-32, 29-29).

Minaur Baia Mare se va bate pentru trofeu cu Bietigheim, Ikast Herning şi Viborg. Turneul Final Four se va desfăşura între 14 şi 15 mai.