Inamicul numărul 1 al sportului românesc face noi dezvăluiri: „E grup infracțional organizat! I-am trimis scrisoare și președintelui Johannis”

Ștefan Popescu a descoperit că , iar acesta speră că situația din sportul românesc se va rezolva. Președintele Federației Române de Pescuit Sportiv a trimis scrisori către Marcel Ciolacu și Klaus Johannis.

Ștefan Popescu este inamicul numărul 1 al sportului românesc! Dezvăluiri la FANATIK SUPERLIGA „I-am trimis scrisoare și președintelui Johannis”

Situația sportului românesc este într-o situație delicată, iar Ștefan Popescu speră să rezolve problemele de organizare. Președintele Federației Române de Pescuit Sportiv a solicitat întâlniri de urgență cu șefii federaților din România.

Ștefan Popescu a dezvăluit că a trimis scrisori către Marcel Ciolacu și Klaus Johannis.

„Asta înseamnă că am dreptate, dacă s-a scandalizat toată lumea. Înseamnă că sunt periculos, am spus că vreau să punem în legalitate sportul de performanță din România. I-am scris și primului ministru că organizarea sistemului național de sport de performanță este ca un sistem infracțional organizat și din păcate este sub tutela Agenției Naționale pentru Sport.

V-am spus că federațiile sportive naționale trebuiau să se reorganizeze ca federații de drept privat. Pe lângă scrisoarea deschisă trimisă în august, în urmă cu două, trei zile i-am trimis și domnului prim ministru o nouă scrisoare. L-am rugat să facă o dezbatere cu federațiile sportive naționale.

Această scrisoare am trimis-o și domnului președinte Klaus Johannis, având în vedere prevederile articolului 51 din ordonanța 26/2000, cât și prevederile din Constituția României, președintele trebuie să medieze între stat și societate”, a spus Popescu.

„Pot să sesizez DIICOT, este grup infracțional”

„Este nevoie de această dezbatere pentru că sportul românesc de performanță riscă să dispară, dacă mai continuă în forma actuală de organizare. Este foarte greu cuvântul, cum se numește când tu ca persoană juridică deturnezi bani din bugetul unei instituții publice și bagi în conturile unei persoane de drept privat.

Deturnarea de fonduri conform codului penal este infracțiune. Să nu se supere domnii de la Agenția Națională pentru Sport, pentru că am vrut să rezolvăm amiabil această chestiune și să găsim soluția legală.

Pot să sesizez DIICOT, pentru că la ce s-a făcut intră la incadrarea la grup infracțional. Sunt o grămadă de federații care sunt compuse numai din grupuri sportive de drept public, sunt finanțate de la bugetul de stat.

Mă uitam la clubul Rapid, pe doamna Marica și domnul Vasiliu i-au controlat Curtea de Conturi și i-au găsit cu nereguli la jucătorii străini. Nu poți să te joci cu banii publici, trebuie cheltuiți cu chibzuință”, a mai spus președintele Federației Române de Pescuit Sportiv.

Scrisoarea lui Ștefan Popescu pentru Marcel Ciolacu

„Pe această cale, Federația Română de Pescuit Sportiv, cu sediul în Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7,

județul Alba, având CUI 28179632, reprezentată prin dl. Popescu Ștefan în calitate de președinte, vă aduce la cunoștință, în vederea luării măsurilor legale ce se impun, cu privire la situația sportul de performanță din România.

Am avut în vedere prin prezenta notificare, prevederile art. 1(1) din HG 576/2023 privind organizarea și

funcționarea Agenției Naționale pentru Sport, care prevede că aceasta funcționează în subordinea Guvernului și în coordonarea Prim-Ministrului.

Este vorba despre organizarea sportului românesc de performanță, care, după opinia noastră și având în

vedere prevederile exprese ale art. 35, 94 și 95 din Legea nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului,

coroborate cu prevederile art. 6 și 35 din OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații, este un atribut exclusiv a federațiilor sportive naționale, persoane juridice de drept privat, de interes național și de utilitate publică.

În data de 19 noiembrie 2023, Inalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat Decizia nr. 19/2023, dosar

ne. 2223/1/2023, soluționând un Recurs în Interesul Legii, decizie publicată în Monitorul Oficial al României nr. 62/30.01.2024 și care prin raportare la prevederile art. 517(4) din Codul de Procedură Civilă are putere de lege și este obligatoriu.

Acest Recurs în Intersul Legii a făcut lumină în ceea ce privește organizarea și funcționarea

federațiilor sportive naționale. Prin toate aceste prevederi, federațiile sportive naționale, nu se pot constitui decât din cluburi sportive de drept privat, respectiv asociații și fundații.

În realitate. Federațiile sportive naționale sunt constituite în marea lor majoritate din cluburi sportive de

drept public, aflate în subordinea autorităților publice centrale și locale, cluburi care nu pot fi membre ale federațiilor sportive naționale, care federații, așa cum amarătat mai sus, nu se pot constitui decât din asociații și fundații de drept privat.

Față de aceste prevederi legale, obligatoriu a fi respectate atât de către federațiile sportive naționale, cât

și de către autoritățile publice, care au în subordine cluburi sportive de drept public, se impune excluderea cluburilor sportive de drept public din rândul membrilor federațiilor sportive naționale. Acest lucru este posibil în următoarele situații:

1. Prin Hotarârile Adunărilor Generale ale federațiilor sportive naționale;

2. Prin retragerea acestora din cadrul federațiilor sportive naționale prin Decizia autorităților publice care le au în subordine. Însă, ne aflăm într-o situație dificilă, întrucât sunt federații sportive naționale care au ca membri exclusiv cluburi sportive de drept public și care prin excluderea acestora practic încetează să mai existe, nemaiavând numărul de membri minim prevăzut de art. 35 din OG 26/2000.

Apreciem că o Decizie în acest sens, vă revine în exclusivitate, având în vedere calitatea dumneavoatră

de Prim-Ministru, având în subordine autoritățile publice în cauză și coordonarea Agenției Naționale pentru Sport (în continuare ANS)

Precizăm că aceste cluburi de drept public, care nu se remarcă prin nici o performanță la nivel

internațional, sunt cele mai mari consumatoare de bani publici, având în vedere că toate au legitimat sportivi străini, în defavoarea sportivilor români, care din păcate nu prea mai există, având în vedere prăbușirea sportului școlar, principala bază de selecție pentru sportul de performanță.

Vă garantez domnule Prim-Ministru, că prin excluderea sau retragerea din rândul membrilor federațiilor

sportive naționale a cluburilor de drept public, sportul românesc de performanță va avea fonduri suficiente pentru a se putea dezvolta. Precizez că un singur club sportiv de drept public, are bugetul alocat de ministerul tutelar, mai mare decât fondurile alocate de ANS pentru toate federațiile sportive naționale, lucru inadmisibil.

De asemenea, vă aduc la cunoștință că există un număr de 51 de federații sportive naționale care nu

dețin Avizul expres de constituire eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului (acum ANS) prevăzut expres de art. 36(1) din Legea nr. 69/2000, fapt ce se sancționeaă cu nulitatea absolută a acestora. Deși am notificat ANS în vederea suspendării Certificatelor de Identitate Sportivă pentru federațiile în cauză până la intrarea în legalitate, ANS nu a luat nici o măsură în acest sens, fapt ce o face complice la această stare de fapt.

Vă solicit încă odată Domnule Prim-Ministru să organizați o dezbatere cu federațiile sportive naționale,

întrucât soarta sportului românesc este foarte gravă, în ciuda umflării unor performanțe sportive, din ce în ce mai puține, din păcate.

Cu speranța luării măsurilor urgente ce se impun pentru respectarea legii și a convocării cât mai urgente

a unei dezbateri privind situația actuală a sportului de performanță, primiți salutările noastre cordiale!”, este scrisoarea lui Ștefan Popescu pentru Marcel Ciolacu.

