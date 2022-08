Inamicul Simonei Halep la WTA Washington 2022! I-a forţat abandonul la prima participare la acest turneu

Simona Halep revine pe teren, după , aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, şi este pregătită pentru WTA Washington 2022. Românca începe seria de turnee pregătitoare pentru US Open, însă în capitala Statelor Unite ale Americii ar putea avea parte de un inamic mai vechi.

La Washington, în perioada 1-7 august, când este programat turneul, se anunţă temperaturi de peste 32 de grade Celsius. Maxima ar putea să fie atinsă joi, când sunt programate meciurile din turul 2, cu 35 de grade Celsius.

La nivelul terenului de joc, temperatura va fi mult mai mare, iar Simona Halep a avut probleme în trecut din această cauză. S-a întâmplat la prima ei participare la WTA Washington, în 2017.

La ediţia din 2017, Simona Halep a primit un wild card la WTA Washington şi a intrat pe tabloul principal cu statul de cap de serie numărul 1. Românca le-a eliminat pe Sloane Stephens şi pe Mariana Duque Marino, dar a fost nevoită să abandoneze în meciul cu Ekaterina Makarova, în setul decisiv.

Simona Halep a avut atunci probleme din cauza căldurii şi i s-a luat tensiunea pe teren, în startul setului decisiv. “Dacă îţi este rău, retrage-te, nu risca”, a fost sfatul lui Darren Cahill, iar jucătoarea a abandonat. După câteva minute, WTA a anunţat că starea de rău a fost cauzată de temperaturile ridicate.

