Încă o nuntă în showbiz-ul românesc: ”Am probat câteva rochii de mireasă”

Încă o în showbiz-ul românesc. A recunoscut că a „probat câteva rochii de mireasă” chiar dacă data nu a fost aleasă. Pregătirile sunt în toi pentru momentul în care va păși la altar alături de persoana iubită.

O vedetă se pregătește să ajungă la altar. Frumoasa brunetă a probat mai multe rochii de mireasă pentru marele eveniment

O vedetă se pregătește să ajungă la altar. Frumoasa brunetă a probat mai multe pentru marele eveniment. A încercat toate stilurile posibile și a ales-o deja pe cea cu care se va îmbrăca în ziua cea mare.

ADVERTISEMENT

Ținuta este păstrată la loc de cinste. Roxana Vancea, căci despre ea este vorba, a mărturisit că nu a ales data în care va organiza cununia religioasă cu partenerul de viață cu care este căsătorită civil de aproape 5 ani.

„Da, o să ne și căsătorim religios în acest an, nu avem încă o dată, dar o să ne căsătorim anul acesta. Am profitat de această ocazie și am probat câteva rochii de mireasă, însă nu am ales una dintre rochiile pe care le-am și postat pe story.

ADVERTISEMENT

Mulți mi-au zis că mi-ar sta bine a doua, a treia, dar nu e niciuna dintre cele pe care l-am pozat. Când am ajuns am probat toate stilurile posibile, am probat absolut orice, am ales ceva mai de prințesică.

Se și potrivește cu tatuajele mele că de asta mi-era teamă că nu va merge ceva așa de prințesă cu tatuajele, dar asta pe care am ales-o se potrivește foarte bine”, a declarat Roxana Vancea pentru .

ADVERTISEMENT

Roxana Vancea, detalii despre cununia religioasă

Roxana Vancea și Dragoș Paiu își doresc să fie uniți în fața lui Dumnezeu și spun că nu vor avea o petrecere după ceremonia de la Biserică. Le vor fi aproape doar părinții spirituali și persoanele extrem de apropiate din familie.

În prezent, vedeta așteaptă ca nașa să aleagă data pentru marele eveniment. Cât despre obiceiurile și tradițiile de la cununia religioasă, bruneta spune că nu știe prea multe în această privință și se bazează tot pe nașa sa.

ADVERTISEMENT

Nu a numit-o pe nașa sa, însă este vorba de o femeie care a mai fost părinte spiritual și la alte cupluri. Roxana Vancea a mai subliniat că a luat parte la o singură ceremonie în Biserică, unde a fost domnișoară de onoare. Este vorba de nunta artistei Anda Adam.

„Noi după ce ne-am cununat civil a venit pandemia, după pandemie am rămas gravidă, după gravidă a venit copilul, iar acum că a mai crescut Zian puțin, că are doi ani și câteva luni, e puțin mai maleabil așa.

Ne putem mișca să organizăm totul”, a răspuns Roxana Vancea fiind întrebată despre motivul pentru care a amânat atât de mult cununia religioasă cu Dragoș Paiu, mai arată sursa menționată mai devreme.