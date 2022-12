Încă un critic al lui Putin a murit subit. Cel mai bogat parlamentar rus a căzut de la balcon, în timp ce se afla în vacanţă

Continuă care au criticat invazia comandată de Vladimir Putin în Ucraina.

Pavel Antov, cel mai bogat parlamentar rus, a murit în India. Politicianul a căzut de la fereastra hotelului unde era în vacanță. Până în prezent, nici indienii și nici rușii nu consideră că ar fi altceva decât o sinucidere.

În vârstă de 65 de ani, Antov era unul dintre parlamentarii formațiunii Rusia Unită, fondată chiar de președintele rus Vladimir Putin.

În preajma Crăciunului, acesta a plecat în vacanță. Politicianul era cazat la un hotel de lux din Rayagana.

A ajuns aici cu prietenii săi pentru a sărbători cea de-a 66-a aniversare. Pe 25 decembrie, acesta a căzut de la etajul 3 al hotelului și a murit pe loc. Cadavrul lui Antov a fost găsit într-o baltă de sânge în fața hotelului, scrie site-ul .

Moartea lui Antov a fost confirmată și de autoritățile ruse. Viaceslav Kartukhin, vicepreședintele Adunării Legislative din Districtului Federal al Oblastului Vladimir, l-a descris pe Antov drept un om de afaceri de succes.

One of ‘s wealthy lawmakers and a fervent critic of President Vladimir , Pavel Antov, was founded dead after mysteriously falling from a hotel in India’s eastern state. The multi-millionaire was on holiday, celebrating his upcoming 66th birthday.

— Indian Aerospace Defence News (IADN) (@NewsIADN)