Incendiu într-un club de noapte soldat cu 13 morți și 40 de răniți. Tragedia a avut loc în Thailanda. Video

O tragedie similară celei din clubul Colectiv a avut loc noaptea trecută în Thailanda. Zeci de tineri au murit sau au fost răniți în urma unui puternic incendiu izbucnit într-un club de noapte.

Din primele informații oferite de presa locală, la baza de la clubul Mountain B din districtul Sattahip, aproape de orașul turistic Pattaya, a stat o explozie.

Mașinile de pompieri au ajuns la locația cuprinsă de flăcări în jurul orei locale 1.25. Un martor ocular a spus că a auzit o explozie în apropierea cabinei în care se afla DJ-ul.

Imediat, clubul a fost cuprins de flăcări uriașe. Panica s-a instalat rapid printre oamenii aflați înăuntru. Aceștia s-au îndreptat în număr mare spre ieșire.

Pereții interiori și decorațiunile pub-ului au fost realizați cu materiale inflamabile. În momentul incendiului, aceste materiale au căzut precum niște mingi de foc peste oameni. Întreaga clădire a devenit un adevărat infern, scrie publicația .

În panica lor de a ieși cât mai repede din clădirea incendiată, oamenii s-au blocat la singura ieșire. Mulți dintre ei au rămas prinși în pragul extrem de îngust. Unii s-au sufocați și au fost găsiți arși de vii. Pompierii au găsit și cadavre aflate în toalete.

Timp de peste două ore, pompierii s-au luptat cu flăcările. Rapoartele autorităților au anunțat că 13 persoane, dintre care 4 femei și 9 bărbați, au murit în incendiu, în timp ce 40 au fost rănite și au fost transportate de urgență la Spitalul Queen Sirikit din apropiere.



