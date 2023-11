Începe serialul cu care Kanal D vrea să rupă audiențele. La ce oră se va difuza

Începând de luni, 13 noiembrie 2023, Kanal D începe difuzarea unui serial. Producția este filmată în regiunea Anatolia și promite să fie unul spectaculos. Povestea îi va ține pe telespectatori cu sufletul la gură.

Kanal D începe difuzarea unui nou serial

Fanii pot urmări o nouă poveste începând de luni, 13 noiembrie 2023. De la ora 20:00, Kanal D începe difuzarea producției Promisiunea, ce promite să rupă audiențele.

Seria a fost filmată în superba regiune Anatolia, iar din distribuția remacrabilă fac parte unii dintre cei mai buni și iubiți actori din Turcia. Frumoasa Ceren Yilmaz este care o va aduce la viață pe Zumrut.

Este o vorba despre o tânără care se poate lăuda cu o forță ieșită din comun, dar și cu o sensibilitate pe măsură. Actrița a dezvăluit că pentru rol a trebuit să se pregătească intens.

De altfel, nici condițiile în care a fost filmat se nu au fost cele mai ușoare. Ceren Yilmaz a povestit că a fost nevoită să-și intre în rol chiar și atunci când afară erau -20 de grade Celsius.

„Cel mai dificil a fost lupta cu vremea. Am filmat în regiunea Anatolia, în Ürgüp, și filmările au început pe timpul iernii, când frigul a atins cote extreme. Am avut o zi de filmare care a fost o adevărată provocare.

Scenele au început seara și s-au încheiat în zorii zilei următoare. În acea scenă, purtam doar o rochie de mireasă din tul, în timp ce afară erau -7, -8 grade. Nu știu cum am reușit să ducem la bun sfârșit acea secvență, pentru că tremuram de frig, dar când am ajuns la hotel, am plâns sub dușul fierbinte timp de o oră”, a dezvăluit actrița din serialul de la Kanal D, conform

Care este povestea serialului

Rolul pe care actrița l-a jucat în serialul de la Kanal D a atrans atenția celor mai importanți producători de film din Turcia și cu siguranță românii o vor îndrăgi, mai ales că are o poveste impresionantă.

Zümrüt Kuloğlu este o tânără inocentă care, deși presată de mama sa să se căsătorească cu cineva bogat, încearcă să-și ajute familia, astfel că va trece prin mai multe încercări pline de suspans și dramatism.