Incidentul lui Vivi Răchită cu fanii CSA Steaua: „Persona non-grata!”

Vivi Răchită a povestit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că a participat la un meci demonstrativ, de celebrare a CSA Steaua, iar la finalul partidei fanii CSA Steaua au început să înjure Petrolul Ploiești.

Incidentul lui Vivi Răchită cu fanii CSA Steaua

la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI incidentul pe care l-a avut cu fanii CSA Steaua, la finalul unui meci demonstrativ.

„Răchită are câștigate campionate câți ani au ei de existență. Vă spun eu că dacă Răchită merge acolo pe stadion, îl înjură”, a spus Gigi Mustață, după care Vivi Răchită a intervenit.

„Am fost anul trecut la stadion, a fost acel meci în care au jucat legendele Stelei și am avut un incident cu cei de la Peluza Sud. M-am dus la finalul meciului să îi salut și au cântat-o pe aia cu ’Nu contează scorul, nu știu cum lui Petrolul’. Eu le-am bătut obrazul și am plecat de-acolo”, a spus Vivi Răchită.

„Am fost făcut persoana non-grata la Ploiești!”

„Știi ce am pățit când am ajuns la Ploiești? Am fost declarat persona non-grata de către Peluza 1 Ilie Oană. Că ce am căutat eu îmbrăcat în tricoul Stelei.

Bineînțeles că le-am răspuns și lor, că nu mă pun pe mine să fac ce vor ei. Doar pentru că am mers la un meci de aniversare a unui club la care am jucat timp de șapte ani”, a .

„Am spus mereu, din punct de vedere sportiv FCSB e adevărata Steaua, pentru că eu am jucat la toate cele trei Stele. Eu nu îmi aduc aminte ca această echipă să se fi retras din campionat.

Că s-a schimbat ceva, nu știu, dar nu am cum să nu spun adevărul”, a mai spus Valeriu Răchită, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

