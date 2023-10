Influencerii, verificați la sânge de ANAF. Vedetele de pe internet au venituri de 150 de milioane de lei

Concret, inspectorii antifraudă vor să vadă dacă toți influencerii își plătesc impozitele la stat, fiind vorba aici de peste 150 de creatori de conținut care realizează venituri de peste 150 de milioane de lei. Cel mai bogat e un influencer care a strâns în 5 ani venituri de 6.1 milioane de lei.

Influencerii, verificați la sânge de ANAF

Aceste venituri ar trebui declarate la ANAF prin declarația unică, în cazul în care veniturile sunt realizate în calitate de persoană fizică. Trebuie menționat, însă, că există mulți creatori de conținut care au și firme. Așadar, ANAF a identificat 31 astfel de firme pe care le va verifica la sânge.

ar avea deja probleme și au fost identificate diverse nereguli, de la venituri nedeclarate la cheltuieli declarate care erau mai mari în acte decât în realitate. Creatorii de conținut din România au devenit tot mai relevanți în ultimii ani, astfel că și veniturile lor sunt pe măsură.

Cel mai bun exemplu e Dorian Popa, care a devenit influencer și afacerist de succes, având peste 2 milioane de urmăritori. În aceste condiții nu e de mirare că încasează sume impresionante din contracte de imagine, astfel că în fiecare lună câștigă aproximativ 40.000 de lună, după cum chiar el mărturisește.

“Fac 40.000 în cea mai proastă lună. Cea mai bună, între 70.000 și 80.000 de euro”, declara Dorian Popa pentru Antena Stars. Se pare că vedeta a prins gustul banilor și al investițiilor scumpe, pentru că acum vrea să își cumpere o mașină de 600.000 de euro, fiind nemulțumit de autoturismul de 300.000 de euro pe care-l conduce.

pe care o țintesc. Eu sper ca anul viitor să dau avansul, și probabil într-un an jumătate, doi, să și ajungă. Vreo 600.000 o să fie mașina”, a explicat Dorian Popa. Influencerul nu este un simplu vlogger ci are și multe afaceri, iar în ultima vreme a investit în industria imobiliară.

Cine dorește o casă la cheie, gata mobilată și utilată, marca Dorian Popa, trebuie să scoată 200.000 de euro pentru 120 de metri pătrați. Dorian Popa mărturisea, totodată, că în ultimii ani a cheltuit nu mai puțin de 3 milioane de euro pe diverse plăceri, dar a investit și în afaceri.

“Îmi este mai simplu să aproximez cu tot cu investițiile în afaceri. Dacă aș vorbi despre ultimii cinci ani, cheltuieli personale cât și afaceri, vă pot spune că am depășit cred că suma de 3 milioane de euro, pentru că obiectiv vorbind, față de ce am agonosit acum și am pe dreapta, cam atât am produs și am și cheltuit, cred că peste totuși înspre patru.

Însă, nu uitați că, banii investiți se vor întoarce cu profit și chiar și încasări, pentru că eu am plătit deja toate cheltuielile. Ce se va întoarce, se va întoarce către mine. Din acești aproape 4 milioane de euro cheltuiți în afaceri și cheltuieli personale, nu cred că am cheltuit, cu tot cu mașini, mai mult de 500.000 euro pentru mine”, a explicat Dorian Popa pe canalul său de Youtube.