Informații noi în cazul crimei de la Mangalia. Loredana era însoțită de un bărbat: ”Am observat cum vorbeau în șoaptă”

Loredana Atănăsoaie, principala suspectă în dosarul crimei de la Mangalia, a fost ajutată să urce geamantanul cu trupul victimei sale în taxi de un tânăr care se afla în fața hotelului în care s-a petrecut omorul.

Taximetristul le-a spus procurorilor că băiatul a ajutat-o cu geamantanul

Informația a fost confirmată de taximetristul care a efectuat cursa, . Acesta le-a povestit anchetatorilor că bărbatul s-a apropiat de mașină abia în momentul în care el a refuzat să pună mâna pe geamantan. Întreaga scenă s-a petrecut duminică dimineața, în jurul orei 04:00.

”Aceasta (Loredana, n.r.) s-a apropiat de portbagajul autoturismului meu, moment în care m-a rugat să o ajut să ridice geamantanul și să-l bage în portbagaj.

Am pus mâna pe geamantanul respectiv ocazie cu care am constatat că este foarte greu și i-am spus acesteia că nu pot să o ajut întrucât, politica mea este aceea că eu nu ajut clienții să-și bage bagajele în portbagaj pentru a nu avea reclamații că le-au dispărut bunuri.

În momentul în care am refuzat să o ajut, am observat o persoană de sex masculin care s-a apropiat de noi, fiind clar vizibil că se cunoștea cu fata respectivă.

Semnalmentele individului sunt următoarele: băiat, cu vârsta de aproximativ … de ani, constituție slabă, înălțime de circa … m, ten posibil bronzat, nu am reținut articolele de vestimentație, posibil purta un tricou, însă am reținut că avea în mână un pachet de țigări și un pahar, posibil cu cafea”, le-a povestit taximetristul anchetatorilor, potrivit consultat de FANATIK.

La 4 dimineața, tânărul își bea cafeaua în fața hotelului

Șoferul a mai spus că tânărul l-a rugat să îi țină paharul și țigările pentru a o ajuta pe fată, însă el a refuzat și i-a spus să le lase jos. Ulterior, acesta a ajutat să ridice bagajul, iar șoferul a închis portbagajul.

”După aceste lucruri, eu m-am urcat la volanul autoturismului, fata a venit și a deschis ușa pasagerului din dreapta-față și până să se urce pe scaun, am observat cum vorbea în șoaptă cu băiatul respectiv”, a mai dezvăluit taximetristul.

Loredana, către anchetatori: ”Era un coleg de serviciu”

Loredana a fost întrebată de procurori cine este bărbatul care a ajutat-o, însă aceasta a negat că acesta ar avea legătură cu crima. Ea susține că tânărul e un coleg de serviciu care se afla întâmplător la fața locului.

”Am găsit un taxi de google pe internet și taximetristul m-a întrebat în mod repetat ce am în valiză, timp în care a venit și un coleg de muncă pe nume JJ, căruia i-am zis că plec acasă. Acesta m-a ajutat să pun valiza în portbagajul taxiului, după care JJ a plecat”, le-a spus Loredana anchetatorilor.

Cum a ajuns cadavrul Alinei sub bancă

La destinația, taximetristul a acceptat s-o ajute pe clienta lui să coboare geamantanul, pentru că nu mai avea cine s-o ajute. El spune că Loredana a intrat în parc, târând bagajul după ea și părând că apelează telefonic pe cineva. Aceasta i-ar fi spus că are cărți și rechizite, în geamantan.

Principala suspectă a crimei de la Mangalia și-a recunoscut fapta și le-a mărturisit procurorilor că, după ce a intrat în parc, s-a apropiat de prima bancă și s-a asigurat că nu era nimeni în preajmă. După asta, a abandonat cadavrul sub bancă, deși planul ei era să-și lase prietena în poziția șezut. ”Am încercat să o pun pe bancă dar era grea și nu am putut”, le-a mai spus Loredana procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.

Ulterior, după ce s-a întors la hotel, tânăra a încercat să șteargă urmele de sânge de pe mochetă și de pe perete, iar lenjeria și hainele murdare de sânge le-a pus într-un sac de gunoi, pe care le-a aruncat la tomberonul hotelului, a doua zi la ora 10:00. Ea spune că a încercat să doarmă dar că nu a putut, iar a doua zi a plecat la serviciu, de unde a fost luată de un echipaj de poliție, în jurul orei 15:00. Loredana Atănăsoaie și-a recunoscut fapta pentru că ”știa din filme” că, dacă o faci, primești o pedeapsă redusă.