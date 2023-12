Înlocuitorul lui Dorinel Munteanu apără jucătorii după Oțelul – Sepsi 2-3: „A fost neșansă!”

Antrenorul secund al gălățenilor a spus că echipa a început meciul cu un handicap de un gol, însă a fost mulțumit de reacția fotbaliștilor, spunând că doar neșansa a făcut ca Oțelul să piardă confruntarea.

Înlocuitorul lui Dorinel Munteanu apără jucătorii după Oțelul – Sepsi

Dorin Toma, înlocuitorul lui Dorinel Munteanu, și-a apărat jucătorii după ce , fiind de părere că echipa sa a avut ghinion:

„Am început acest joc de la 1-0, a trebuit să alergăm după egalare. Am revenit în joc, doar neșansa a făcut să nu obținem ceva din acest joc.

A fost acea fază cu ofsaidul, am ieșit puțin din spațiu și am primit cartonașul galben. Suntem bine pregătiți fizic, putem duce orice joc. Am dat dovadă de caracter, am reintrat în joc.

Un final de sezon foarte greu, cu două meciuri grele, dar despre aceste lucruri ar fi mai bine să discutați cu Dorinel Munteanu. S-a simțit lipsa lui astăzi, echipa este gestionată de dânsul. S-a văzut lipsa lui”.

Dorinel Munteanu l-a lăudat pe Juri Cisotti înainte de meciul cu Sepsi

Juri Cisotti înaintea partidei cu Sepsi și i-a stabilit prețul mijlocașului italian, care a impresionat în prima parte a primului sezon jucat în SuperLiga 1.

„Este un factor de echilibru și un om foarte important în vestiar și pe teren. Nu există în acest moment niciun club din România care să și-l permită pe Cisotti.

Costă două milioane de euro. Și, oricum, nu e de vânzare acum, pentru că trebuie întâi să ne îndeplinim obiectivul de a prinde un loc în play-off”, a spus Dorinel Munteanu.

Juri Cisotti a jucat un total de 21 de meciuri pentru Oțelul Galați, în toate competițiile, marcând cinci goluri și oferind două pase de gol, fiind unul dintre cei mai buni jucători din echipa gălățenilor.