Înșelată și dezamăgită în dragoste, fosta iubită a lui Cătălin Cazacu a ajuns la psiholog. Ramona Olaru: „Am suferit peste 10”

Cu sinceritatea-i debordantă la purtător, Ramona Olaru a spus adevărul despre viața sa amoroasă. Este frumoasă, are stil și o energie debordantă dar, cu toate astea, în plan amoros nu a avut prea mult noroc, iar acum a dezvăluit de ce.

Ramona Olaru a ajuns la psiholog din cauza foștilor iubiți

La 34 de ani recent împliniți, Ramona Olaru spune că trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. De la începutul anului, suferința s-a metamorfozat și acum simte că are tot ce și-a dorit mereu, ba chiar că va fi și mai bine de atât.

Dar nu a fost mereu așa. Înainte de a fi femeia îndrăzneață și cu zâmbetul pe buze ce apare zi de zi la Neatza cu Răzvan și Dani, urmată de multe decepții în dragoste.

Și-a dorit o familie a ei, s-a căsătorit de tânără, dar nu a fost să fie. După ce a divorțat de soțul ei, Ramona Olaru a avut o relație cu un celebru artist din România,

După despărțirea lor, a crezut că și-a găsit fericirea în brațele lui Cătălin Cazacu, s-au logodit, băteau clopote de nuntă, dar relația oricum presărată cu multiple despărțiri și împăcări s-a încheiat definitiv.

De ce nu au rezistat relațiile vedetei

Chiar și așa, Ramona Olaru nu consideră că a avut ghinion în dragoste, ci doar lucruri pe care trebuie să le învețe din aceste experiențe. Ca să rămână cu lecțiile, totuși, a suferit mult. Deși bărbații o doresc pentru că este o femeie frumoasă și de succes, tocmai acest lucru pare să și distrugă dragostea.

„Toți au fost la un moment dat deranjați de poziția mea, de tot ce realizez, de tot ce primesc de la viață și de tot ce pot face eu cu zâmbetul pe buze. Au încercat toți să mă dărâme într-un punct. Au făcut-o pe moment. Dar eu nu stau mult pe jos. Imediat am resurse să mă adun și să vin cu alte forțe și mai mari, și mai frumoase!”, a declarat Ramona Olaru pentru

iar acum a recunoscut că da, a fost înșelată de anumiți parteneri din viața sa și chiar a ajuns la psiholog din cauza lor.

„Da, am fost înșelată. Când mi-a fost clar acest lucru, am plecat. Și da, am ajuns și la psiholog, unde încă merg. Și le mulțumesc pentru asta lor! M-au ajutat enorm”, a afirmat Ramona Olaru.

O scară de la 1 la 10 nu-i ajunge să-și contorizeze durerea simțită la un moment dat, a dezvăluit asistenta de la Neatza. „Am suferit și peste 10. Dar, cum am spus, nu am rămas mult în suferință. Nu aș accepta să fiu înșelată sau să fiu pusă pe locul doi. Niciodată!”, a adăugat Ramona Olaru.