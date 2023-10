Înțepături pentru Burcă. „Îl văd speriat. La Dinamo, n-ai mamă, n-ai tată”

Asta și pentru că antrenorul Ovidiu Burcă pare depășit de situație și e deseori speriat. Cu toate acestea, Florentin Petre nu vrea să-l critice în termeni prea duri pe Burcă, însă menționează că nu vede cum echipa ar putea scăpa de la retrogradare fără mai multe transferuri puternice, cel puțin 5-6.

„Îl văd speriat. La Dinamo, n-ai mamă, n-ai tată”

Problema e, remarcată de rapidistul Robert Niță, că acești bani nu prea există. „Dar, n-au bani, cu ce-i aduce pe ăștia 6?”, s-a întrebat Niță, atunci când Florentin Petre a sugerat că Dinamo are nevoie urgentă de 6 transferuri. Așadar, întreaga suflare dinamovistă ar putea să trăiască o mare decepție la finele sezonului, crede Florentin Petre.

ADVERTISEMENT

„Depășit nu știu dacă e, îl văd speriat (n.r. pe Burcă). Când intri în vestiar nu mai ai mamă, nu mai ai tată. Iar ideile care-ți vin, știu ce înseamnă vestiarul ăla, știa ce înseamnă mentalitatea asta. Am jucat acolo atâția ani de zile, s-a dezvoltat cu noi, trebuie să mai fie și ajutat”, a subliniat Petre.

Ulterior, Florentin Petre a recunoscut că sunt șanse mici ca Dinamo să facă performanță în condițiile în care bugetul clubului este limitat și nimeni nu pare să fie interesat să investească la acest club de tradiție. „Văd fel și fel de oameni care se dau dinamoviști și nu fac nimic. În momentul în care lași un brand ca acest club să se afunde și nu te zbați, nu investești, ca să-i aduci pe linia de plutire. Mai bine nu mergi acolo.

ADVERTISEMENT

Uite ce se întâmplă, au ajuns acolo și? Au făcut cum am pățit eu cu Brăila, am promovat în Liga a 2-a și când m-am trezit cu 100.000 de euro am plecat mai departe că să fac? Când nu ai bani, tu ca antrenor nu poți să-li valorifici calitățile, nu ai unde să crești, dacă nu se investesc bani”, a explicat Florentin Petre.

Florentin Petre, ultima achiziție a Fanatik SuperLiga

Florentin Petre, fostul mare jucător al lui Dinamo, este cea mai recentă achiziție a Fanatik SuperLiga. Așadar, Florentin Petre este noul analist al emisiunii și se alătură echipei Fanatik SuperLiga, unde Horia Ivanovici este lider. și cu frazele în platou la fel de bine cum o făcea și cu mingea când era pe teren, astfel că nicio emisiune nu ar trebui ratată.

ADVERTISEMENT

Florentin Petre a evoluat în perioada 1994 – 2006 pentru Dinamo și se laudă cu 54 de selecții la echipa națională și 6 goluri, toate realizate în perioada 1998 – 2009. Fostul mare dinamovist a bifat prezențe inclusiv la turneele finale Euro 2000 și Euro 2008, o performanță pe care puțini fotbaliști din România o au bifată.

Fanatik SuperLiga, emisiunea realizată și moderată de Horia Ivanovici este în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea Fanatik SuperLiga se poate vedae live doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

pe canalul de YouTube Fanatik (trebuie să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), pe pagina facebook Horia Ivanovici Oficial (trebuie să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), și pe pagina de Facebook Fanatik (trebuie să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

E Burcă antrenorul potrivit pentru Dinamo?