Când vom avea metrou spre Otopeni şi se vor reduce timpii de aşteptare din staţii. Dezvăluirile lui Mihai Barbu, preşedintele CA al Metrorex.

Transportul cu metroul este preferatul bucureştenilor şi al celor care vizitează sau tranzitează Capitala. Anul trecut au călătorit cu metroul peste 132 de milioane de oameni, rezultând o medie zilnică de aproximativ 400.000 de călători. Spre comparaţie, căile ferate din România au fost utilizate în 2022 de doar 47 de milioane de călători, după cum spune preşedintele noului Consiliu de Administraţie al Metrorex, Mihai Barbu.

Lucrările la metroul spre Otopeni vor începe în cel mai scurt timp posibil

Metrorex dispune de 4% din reţeaua de transport public din Bucureşti şi transportă pe ea 20% din numărul de călători care folosesc un mijloc de transport public în Capitală, pe 77 de kilometri de reţea de cale dublă. Tocmai datorită importanţei pe care metroul o are în viaţa de zi cu zi locuitorilor, noul preşedinte al CA al Metrorex, Mihai Barbu, are în vedere implementarea unei legi a metroului.

“Noi am trimis la Ministerul Transporturilor proiectul, ministerul a făcut adnotări, completări, acum îl actualizăm cu câteva date noi şi urmează să intre pe circuitul de avizare. În stadiul acesta suntem acum şi ne dorim ca să promovăm cât mai repede acest proiect de lege şi să fie şi aprobat, să îl corelăm cu toate normele legale şi europene pe care trebuie să le îndeplinească şi bineînţeles să fie cu acceptul tuturor factorilor de decizie. Preocuparea noastră majoră astăzi este pe această Lege a transportului cu metroul pe care vrem să o promovăm cât mai repede posibil. Anul acesta sigur vom avea o Lege a transportului cu metroul”, a declarat Mihai Barbu, într-un interviu acordat .

Această lege este importantă şi în cotextul construcţiei metroului de la Cluj, actul normativ urmând să răspundă la întrebări de genul cine îl va administra sau cine va suporta contractul de servicii publice, care reprezintă de fapt o subvenţie acordată administratorului acestui metrou. “Perioada de construcţie a metroului la Cluj este de durată, dar trebuie să ne organizăm şi pentru momentul acela şi despre asta e vorba în această Lege a transportului cu metrou. Nu numai despre acest lucru, dar şi despre acest lucru este vorba în această lege”, explică Mihai Barbu.

Bugetul de investiţii al Metrorex este anul acesta de 600 milioane de euro, iar noul preşedinte al CA spune că se are în vedere continuarea proiectele deja începute, în timp ce magistrala care duce la Otopeni va intra în lucru cât mai curând posibil. “Acum suntem în faza de proiectare şi lucrări de rezistenţă. Sunt bani pentru această magistrală. Deja s-a semnat contractul cu un consorţiu format dintr-o companie din afara României şi o companie din România şi sunt şi fondurile necesare alocate printr-un program JICA, acea agenţie de cooperare a statului japonez”, explică Barbu.

În ceea ce priveşte , similar celorlalte ţări europene, Barbu este sceptic că bugetul Capitalei îşi permite să ţină şi cheltuielile legate de Metrorex. El avertizează însă că Primăria Generală trebuie să-şi asume şi contractul de servicii publice cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, care este un contract destul de mare ca valoare, 818 milioane de lei.

Cât câştigă un salariat Metrorex

În acelaşi interviu, Mihai Barbu a vorbit şi despre noile trenuri de metrou, pentru care deja s-a plătit deja un avans. “Noi am contractat deja 13 trenuri de ceva vreme, am plătit avansul pentru ele – 20% din această valoare, care a însemnat 100 de milioane de euro, am plătit 20 de milioane de euro – şi trenurile trebuiau să vină de ceva vreme. Nu au venit încă. Pe acest subiect am avut o discuţie cu câştigătorul contractului şi dumnealor invocă, pe de o parte, crizele multiple – criza componentelor electrice, criza cauzată de pandemie şi, bineînţeles, războiul din Ucraina, care a creat o criză a oţelului mondială – şi pe acestea le invocă dumnealor şi acestea-s motivele pentru care nu au livrat la timp”, a explicat preşedinele CA al Metrorex.

În condiţiile în care noile rame sunt încă aşteptate, în prezent se circulă cu 57 de trenuri, iar timpul de aşteptare este între 4 şi 7 minute, în funcţie de magistrale şi în funcţie de numărul de călători. Conducerea Metrorex face eforturi pentru a creşte numărul de rame, astfel încât timpii de aşteptare să fie cât mai mici, în condiţiile în care numărul de călători este într-o continuă creştere.

Mihai Barbu a mai spus că Metrorex are în momentul de faţă . “Să ştiţi că salariile de la Metrorex sunt salarii normale. Într-adevăr, veniturile sunt mai mari pentru că au şi sporuri foarte mari. Sporul acesta de lucru subteran este destul de mare, dar, din punctul meu de vedere, este justificat pentru că dumneavoastră, ca şi călător, mergeţi cu metroul câteva minute şi vedeţi că totuşi este destul de greu să rămâi în subteran o perioadă mai lungă de timp. Dacă veţi sta 8 ore în subteran o să vedeţi că lucrurile nu mai sunt la fel ca atunci când călătoriţi câteva minute. Prin urmare, eu cred că sporul acesta este justificat”, a mai declarat preşedintele CA al Metrorex.