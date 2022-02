Interviu emoționant de ziua lui Mihai Neșu cu foștii coechipieri de la Steaua: „Nu există om care să nu aibă ce învăța de la el!” Exclusiv

a împlnit 39 de ani, pe data de 19 februarie, iar FANATIK i-a dedicat un material special cu ocazia zilei de naștere.

Dorin Goian, Sorin Paraschiv, Rică Neaga și Andrei Cristea, foștii săi colegi de la Steaua, s-au destăinuit pentru FANATIK și au vorbit despre cele mai de preț amintiri legate de „Bicho”, cele mai importante lucruri pe care le-au învățat de la el și i-au transmis urări emoționante.

Prin intermediul , fostul fotbalist al Stelei care a suferit un accident teribil la un antrenament în urmă cu zece ani, încearcă să strângă bani pentru finalizarea unei clinici de recuperare pentru copii cu dizabilități.

În acest moment, „Bichonul” își dedică viața în totalitate pentru împlinirea acestui vis care părea irealizabil în urmă cu câțiva ani. Orice dorește să contribuie la acest proiect, poate face o donație de 2 euro prin SMS, la 8844, cu textul „CRED”.

Dorin Goian, Sorin Paraschiv, Adrian Neaga și Andrei Cristea, amintiri de suflet legate de Mihai Neșu

Dorin Goian a fost primul care a adus în prim plan o amintire extraordinară dinaintea meciului dintre Steaua și Lens: „Țin minte că înaintea meciului cu Lens din Cupa UEFA, făceam miuța la antrenamentul dinaintea partidei. Atunci eram foarte încărcați din punct de vedere psihic. La Steaua orice miuță trebuia să o câștigi, erau orgolii și ambiții. Îmi aduc aminte că Bichonul era în cealaltă echipă și după vreo 7-8 minute, am avut un schimb de contre mai dur, niște momente de joc mai bărbătesc”.

Fostul fundaș central al Stelei povestește cel mai bine cum era Mihai Neșu la antrenamente, un luptător, care nu se lăsa înfrânt nici măcar dacă era pus la pământ: „Bichonul era jucătorul pe care trebuia să îl driblezi de trei ori. Îl driblai, iar se ridica de jos și trebuia să îl driblezi din nou! La acel schimb de intrări, Oleg Protasov a oprit antrenamentul și ne-a trimis pe toți la vestiare!”.

„Goe” a explicat și de ce antrenorul Stelei a luat decizia să oprească antrenamentul după clinciurile dintre Mihai Neșu și el: „Ne-am conformat și după antrenament a venit în vestiar și ne-a spus că motivul pentru care a oprit ședința nu a fost că m-am contrat mai dur eu cu Neșu, ci doar pentru simplul fapt că a văzut echipa încărcată la maxim pentru acest meci.

A spus că răutatea asta să o păstrăm pentru meciul de a doua zi cu Lens. Și uite că s-a întâmplat să facem un meci extraordinar și am câștigat cu 4-0 după o partidă de neuitat. Bichonul a dat o pasă de gol și eu am înscris. Un moment de neuitat!

Cel mai important lucru pe care Dorin Goian l-a învățat de la Mihai Neșu: „Încrederea și credința în Dumnezeu ne salvează”

Deși nu s-au mai văzut de un an și jumătate, Dorin Goian ține legătura pe celebrul grup de WhatsApp al „UEFAntasticilor” și a mărturisit lecția de viață primită de la Mihai Neșu: „Ultima oară ne-am văzut acum un an și jumătate. Ținem legătura pe grupul nostru de Whatsapp destul de des. Cel mai important lucru pe care l-am învățat de la Mihăiță e încrederea și credința în Dumnezeu ne salvează din toate punctele de vedere.

Atunci când crezi că viața nu mai are niciun rost, Dumnezeu nu te va lăsa dacă ai credință în el și îți dă o putere interioară incredibilă, o motivație prin care te face să trăiești viața într-un mod normal.

Îi doresc ca Dumnzeu să îi călăuzească pașii în toate proiectele lui, în tot ceea ce va vrea el să facă, în tot ceea ce este Mihai Neșu. Pentru o țară întreagă rămâne un exemplu și un model”, a declarat Dorin Goian în exclusivitate pentru FANATIK.

Andrei Cristea, amintiri de neuitat legate de Mihai Neșu: „Bicho m-a dus la restaurant când am venit la Steaua”

Andrei Cristea a declarat pentru FANATIK că în prima sa zi după transferul la Steaua a fost scos în oraș de Mihai Neșu la masă: „Bicho, prima oară când am venit la Steaua m-a luat el și m-a dus la un restaurant italienesc în Drumul Taberei. Întâi m-a luat Aliuță și Neaga și mi-am dat seama că sunt prea mari și a doua zi am plecat cu el la masă. Am mâncat cu el, l-am dus acasă și eu m-am dus unde eram cazat. Am jucat cu el la tineret, el era cu un an mai mare ca mine.

Un băiat extraordinar, un coleg deosebit. Mă bucur că are proiecte multe și e ocupat. E foarte important, muncește și acum la fel de mult ca la antrenamente. Ne-am văzut ultima oară la Gala „Uniți pentru Mihai Neșu” de la Oradea. A fost o organizare extraordinară, s-a ocupat George Ogăraru de tot. A fost superb”.

Andrei Cristea regretă că nu a învățat mai multe lucruri de la Mihai Neșu, care era foarte priceput la calculatoare și le repara laptopurile tuturor colegilor de la Steaua: „Aș fi vrut eu să învăț lucruri de la el! E un om foarte capabil pe calculatoare. Dacă mi se bloca laptopul, windows-ul sau aveam alte probleme, el era cel care le repara. Mi-a lăsat o impresie foarte bună. El stătea în cameră cu George și mergeam la el când aveam vreo problemă. Era un IT-ist desăvârșit! Ți-l aducea repede înapoi: ‘Gata, uite, am rezolvat-o!’. Instala programe, era foarte dibaci și inteligent.

Îi transmit în primul rând ‘La mulți ani!’, multă putere și să termine cu succes toate proiectele în care s-a implicat. Sănătate multă, Bichonule”, a declarat Andrei Cristea în exclusivitate pentru FANATIK.

Sorin Paraschiv, promisiune pentru Mihai Neșu: „Sperăm cu toții să ne vedem și să mai facem un meci cu o strângere de fonduri”

Deși nu era un dur al vestiarului, Mihai Neșu a știut să se facă apreciat de către toți coechipieri, respectat și îndrăgit în cei șase ani petrecuți în Ghencea: „Bicho a fost din prima zi în care a venit un băiat căruia i-a plăcut să fie în mijlocul grupului și a fost apreciat de tot vestiarul prin felul lui de a fi: blând, foarte cuminte și respectuos. Am apreciat foarte mult acest lucru, însă în teren se transforma în totalitate. De aceea a rămas și atâția ani la Steaua, unde să recunoaștem, era un vestiar greu la acea vreme!”.

Fostul căpitan din Ghencea speră ca alături de foștii săi coechipieri să mai organizeze încă un meci caritabil, care să îl ajute pe Mihai Neșu să își finanțeze clinica de la Oradea: „Ne-am văzut ultima oară la gală la Oradea. Sperăm cu toții să ne vedem și să reușim să mai facem un meci cu o strângere de fonduri pentru centrul pe care și-l dorește. Ar fi o onoare imensă pentru noi toți”.

Paraschiv consideră că trebuie să fim cu toții recunoscători că suntem în viață și nu avem probleme grave de sănătate, iar dacă trecem prin momente grele, Neșu ar trebui să ne inspire în tot ceea ce facem: „Cel mai important lucru pe care l-am învățat e să apreciezi sănătatea și să mulțumești Domnului că te trezești în fiecare dimineață!

Puterea mentală pe care Mihai o are nu știu câți dintre noi am fi putut să o avem. Eu când îl aud că spune ‘Mulțumesc Domnului că s-a întâmplat accidentul ca să îmi arate calea!’, e ceva extraordinar. Nu pot să îmi explic. Nu putem simți sau înțelege lucrurile astea.

I-am trimis urarea mai devreme pe WhatsApp dar o fac și public: să fie fericit, sănătos, împlinit și să reușească să termine clinica, pentru că acesta e obiectivul lui cel mai mare în acest moment și cu toții îl susținem”, a declarat și Sorin Paraschiv în exclusivitate pentru FANATIK.

Adrian Neaga e sincer: „Eu în toată cariera mea de fotbalist nu am avut un coleg care să se antreze așa cum o făcea Mihăiță!”

Fostul mare atacant al Stelei atrage atenția asupra faptului că Mihai Neșu era un model pentru toți încă din perioada în care juca la Steaua: „Sunt multe amintiri. Trebuie să ne aducem aminte de lucrurile bune: momentele petrecute împreună și trofeele câștigate. Noi îl respectam foarte mult. Eu în toată cariera mea de fotbalist nu am avut un coleg care să se antreze așa cum o făcea Mihăiță! El dădea 200% la antrenament și nu exista o altă cale. Te motiva fără să îți dai seama.

Acum învățăm toți de la el prin atitudinea și forța lui interioară, prin care se dedică în totalitate către alți copii cu probleme. Nu există om care să nu aibă ce învăța de la el. Îi doresc să îi dea Dumnezeu tot timpul puterea pe care o are în acest moment și să i-o dubleze dacă se poate”, a declarat și Rică Neaga pentru FANATIK.