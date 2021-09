Interviu exclusiv cu milionarul care și-a acuzat amanta că l-ar fi otrăvit: ”Am fost înșelat în toate modurile posibile”

În interviul acordat pentru FANATIK, milionarul Adrian Luca explică cum a ajuns să ”doneze” peste două milioane de euro domnișoarei cu care se iubea, dar și lucrurile pe care le-a pățit ulterior, fiind convins că a fost otrăvit de fosta câștigătoare a unor concursuri de miss cu mercur.

Adrian Luca: ”Mă simțeam forțat să-i ofer cadouri”

– Cum ai cunoscut-o pe Miss?

Ne-am cunoscut la un eveniment în 2018.

– Ce te-a făcut să intri într-o relație cu ea?

Greu de spus, probabil niște lucruri pe care atunci le considerăm că îmi fac bine.

– Cât timp a durat până la primul cadou mai consistent?

Cadourile consistente au început să vină la scurt timp după ce atașamentul față de ea a devenit mai puternic. Dar lucrurile nu se întâmplau cum era firesc, ci, de cele mai multe ori, mă simțeam forțat să-i ofer cadouri. Exista o nemulțumire constantă la ea, mereu găsea motiv de supărare și încet-încet am observat că după ce primea câte un cadou, revenea la starea/atitudinea care mă făcuse să intru în relație cu ea.

– Ai făcut cadouri care, în total, ajung, conform declarațiilor tale, la peste 2 milioane de euro. Acum, în procesele civile, vrei să le recuperezi. E vorba de bani sau de orgoliu?

Este vorba de principiu și echitate, în niciun caz de orgoliu. Am fost înșelat in toate modurile posibile. Orice persoană care este înșelată vrea o reparație. Din păcate, nu pot da timpul înapoi. Ce pot face este să încerc repararea prejudiciului și am încredere că faptele ei nu vor trece testul instanțelor de judecată și organelor penale. Desigur, banii nu o să repare pe deplin răul sufletesc cauzat de Miss, dar sunt împăcat cu această idee. În plus, bunurile date s-au dat pentru a fi bun comun în ideea unei vieți în comun. Sunt oameni care muncesc mult pentru mult mai puțin. Să rămâi cu o asemenea avere fără nicio zi de muncă este total inechitabil.

”Nu știu dacă va plăti daunele”

– Ai făcut și o serie de plângeri în sfera penalului. Daunele morale și fizice cerute sunt uriașe, de peste 10 milioane de euro. De unde crezi că, în cazul în care vei câștiga, le va plăti?

Nu știu dacă va plăti daunele. Poate va găsi un sponsor, un „plătitor”, cum am aflat că îmi spunea mie, și le va plăti. În niciun caz nu cred că va plăti din munca ei, pentru că nu a muncit niciodată și nu cred că va munci vreodată. A încercat, de exemplu, să ajungă notar și a reușit să obțină nota 2,2 la concurs…

– Ce vei face cu banii, dacă îi vei obține de la fosta Miss?

Am încredere că voi ajunge să-i pot recupera. Consider însă că sunt bani pătați de o persoană care nu s-a dat la o parte să se folosească de mine pentru a parveni. Nu îi vreau pentru mine, cu siguranță ar face mult mai bine unor persoane care cu adevărat au nevoie de ei. Am luat decizia că acești bani să meargă într-o astfel de direcție. Încă nu-mi e clar unde sunt mai necesari, dar voi concluziona în perioada următoare.

– Din informațiile tale, a acționat singură sau cu ajutorul unor complici?

Adrian Luca: Da, eu cred că avea mai mulți complici. Practic, eram înconjurat de persoane care mă înșelau și mă furau. Primeam tot felul de semnale și nu știam ce să mai cred. Eram într-o luptă în care eram atacat de persoane care credeam că îmi sunt iubită și prieteni.

”Aveam discernământul afectat de mercur”

– De ce crezi că ar fi dorit să te omoare? Puteați să vă despărțiți, totuși, în momentul ordinului de protecție…

Urmează ca instituțiile abilitate să se pronunțe asupra plângerilor penale formulate de mine. Consider însă că despărțirea nu ar fi ajutat cu nimic patrimoniul ei. Planul ticluit pare a fi fost unul mai amplu. Cu titlu de exemplu, Ordinul de protecție însemna că eu sunt agresorul și ea este victima, iar eu aveam de suferit pe plan profesional, unde nu e deloc bine să ai asemenea istoric. De asta cu ordinul de protecție a mers la sigur: retrag plângerea dacă primesc 400.000 euro. Scurt.

– Crezi că scopul ei a fost o îmbogățire rapidă sau se ascund alte lucruri în spate, având în vedere că, totuși, ești un milionar cunoscut?

Adrian Luca: Nu știu la momentul acesta ce să cred. Acum descopăr lucruri noi și reevaluez fapte din trecut. Credeam că sunt într-o relație frumoasă. Descopăr că eram victima unor fapte care din punctul meu de vedere au relevanță penală.

– Au fost, bănuiesc, și momente frumoase între voi? De dragul acelor momente, ai fi dispus să o ierți?

Probabil că ea crede și speră că o s-o iert, pentru că am iertat-o în trecut chiar și după ordinele de protecție. Doar că atunci aveam discernământul afectat de mercur. Acum sunt sub tratament. Îmi revin încet-încet. Încep să gândesc normal. Nu pot să nu mă întreb cum am ajuns aici. Nu îmi vine să cred că sub haina de iubită s-a ascuns o persoană atât de rău intenționată care m-a determinat să investesc în ea sentimente și bani.

– Ce ar trebui fosta Miss să facă pentru că tu să renunți la procese?

Nu cred că ar putea face ceva care să repare total răul făcut. Litigiile și plângerile inițiate își vor urmă cursul firesc.

– Ai acuzat-o că te-a otrăvit cu mercur. Cum ești sigur că ea a făcut-o?

Personal, nu am îndoieli că am fost otrăvit cu mercur (rezultatele analizelor sunt foarte clare). Am pus cap la cap niște informații, am făcut niște legături și acesta a fost motivul pentru care am formulat plângerea penală. Rămâne ca organele abilitate să facă cercetările necesare în această direcție. Pare însă că ea a fost principala persoană care a profitat de pe urmă faptului că, fiind sub influența mercurului, am reacționat anormal.

– Ce tratamente faci acum și cât costă ele?

Sunt tratamente aprobate în SUA, e schema de tratament a profesorului american Andy Cutller. Costurile nu le știu acum.

Adrian Luca: ”Nu gândeam rațional”

– Fosta Miss avea un ordin de protecție împotriva ta, anul trecut. De ce ai încercat totuși să te împaci cu ea și ai plătit sume colosale pentru că ea să renunțe la emiterea acelui ordin?

Eram sub influența mercurului. Nu gândeam rațional. Știu că pare absurd să vrei să fii cu cineva care te șantajează cu ordine de protecție. Nu e normal așa ceva. Dar mercurul îți ia mințile. Nu reușeam să mă concentrez, să iau decizii corecte. Și mă simțeam foarte rău și nu știam de ce.

– Din ceea ce știi, ce face acum domnișoara?

Judecând după activitatea ei publică de pe rețelele de socializare, pare fericită, mulțumită, împăcată cu toată povestea asta. Nu cred că lucrează sau că are vreo ocupație. La fel a fost în toată perioada cât am cunoscut-o (fără o ocupație serioasă). Probabil caută acum o nouă victimă…

– V-ați văzut în instanța?

Nu încă, dar probabil acest lucru se va întâmpla în viitor. Litigiile sunt încă într-o fază incipientă.

Adrian Luca a dat-o în judecată pe fosta amantă

, după ce și-a dat seama că ar fi fost înșelat de fosta amantă, Andreea Coman, câștigătoare a unor concursuri de Miss, a decis să se îndrepte, pentru recuperarea bunurilor pe care i le-a donat, spre instanță. Acuzând un dol (acțiuni făcute cu rea-credință, în limbaj juridic), Adrian Luca cere anularea donațiilor.

Mai mult, , unele de natură penală împotriva amantei sale, dar și împotriva celui pe care îl consideră complicele Andreei Coman, fostul său șofer.

În plus, din informațiile obținute de FANATIK, Adrian Luca i-a depus și o serie de reclamații la ANAF, urmând ca organele abilitate să îi cerceteze conturile și veniturile fostei sale amante, conform legii.