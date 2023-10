Întoarsă din Israel, Ana Baniciu dezvăluie coșmarul prin care a trecut: „Ai 30-40 de secunde”

Ana Baniciu a ajuns teafără și nevătămată în România, din Israel, țară aflată de mai bine de 24 de ore într-un război sângeros cu teroriștii Hamas. Fata lui Mircea Baniciu a relatat despre clipele de coșmar prin care a trecut în Țara Sfântă, unde a fost plecată împreună cu o altă artistă de la noi, Raluka.

Ana Baniciu, dezvăluiri despre coșmarul din Israel

Ana Baniciu a dezvăluit că în momentul în care a auzit sirenele, panica s-a instalat imediat. A mai spus că trebuia să se miște foarte repede. Timpul este unul destul de limitat, de câteva zeci de secunde.

Cântăreața a spus că la un moment dat a numărat împreună cu Raluka aproximativ opt În acel moment și-au dat seama că situația e una cât se poate de gravă și că trebuie să urmeze toate instrucțiunile date de autoritățile israliene pentru a scăpa cu viață de acolo.

„Ne bucurăm tare mult că am ajuns acasă, a fost foarte serioasă treaba, noi nu ne-am aşteptat să fie chiar atât de serioasă.

Când au început ieri dimineaţă sirenele pe strada noastră, atunci ne-am dat seama că trebuie să coborâm în buncăr şi de acolo a început teroarea.

În buncăr, ai 30-40 de secunde să cobori, după care auzi exploziile, este totul cumva calculat.

Am numărat la un moment dat cu Raluca 8 explozii, una după alta. Era exact o stare de război care nouă ne e străină, acesta e şi motivul pentru care ne-am speriat foarte tare”, a declarat Ana Baniciu

„Atunci ne-am dat seama că treaba e foarte serioasă”

După ce nu s-au mai auzit bubuiturile, în cursul zilei de ieri, 7 octombrie 2023, Ana Baniciu și Raluka au vrut să iasă în stradă, crezând că s-a terminat coșmarul. N-a fost deloc așa!

„Apoi am vrut să ieşim pe stradă, am crezut că s-a terminat. Pe stradă am mai auzit o dată sirena. Nişte cetăţeni ne-au deschis uşile buncărelor lor şi ne-au lăsat să intrăm. Atunci ne-am dat seama că treaba e foarte serioasă. A dispărut orice om de pe stradă”, a mai spus vedeta la postul de știri.

Reamintim că Israelul a fost atacat de gruparea teroristă Hamas sâmbătă, 7 octombrie 2023. Palestinienii au luat și ostatici, civili, dar și lideri ai armatei israliene, în urma invaziei din sudul țării. Peste 500 de oameni și-au pierdut viața până la această oră.