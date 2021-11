Ioan Andone, întâlnire surpriză la Săftica cu Mircea Rednic și Iuliu Mureșan înainte de Dinamo – FC U Craiova. Exclusiv

Ioan Andone și nu îl consideră deloc un antrenor depășit și are încredere că „Puriul” este cel mai potrivit pentru Dinamo în acest moment.

„Fălcosul” a dezvăluit că Nicolae Badea l-a sunat pentru a reveni la Dinamo ca antrenor secund alături de Mircea Rednic, .

FANATIK a stat de vorbă cu fostul mare jucător și antrenor al lui Dinamo, Ioan Andone, care a venit în vizită la Săftica înainte de antrenamentul „câinilor”. Dinamoviștii au mai avut parte de o surpriză la Săftica, unde .

„Echipa încă nu venise. Eu am vorbit cu Mircea și cu Iuliu Mureșan. Ne-am salutat, doar am lucrat și cu domnul președinte la CFR Cluj. Am trecut doar să îi văd și să mai vorbim de-ale noastre, de fotbal.

Mi-ar fi plăcut să văd un antrenament, să vorbesc cu câțiva jucători pe care i-am avut, pe Sorescu, pe Filip, mai sunt pe acolo, dar așa mi-e greu să vorbesc foarte multe”. – Ioan Andone în exclusivitate pentru FANATIK.