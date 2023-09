Ioan Ovidiu Sabău îl contrazice pe Chipciu, după CSA – U Cluj 1-3: ”Pentru mine e Steaua. Luni joc cu FCSB”

Reacția antrenorului ”șepcilor roșii” este total opusă de cea a jucătorului său Alexandru Chipciu. , după ce a fost fluierat, înjurat și numit ”sclavul lui Becali” de ultrașii Peluzei Sud.

Ce a spus Ioan Ovidiu Sabău după CSA – U Cluj 1-3

La finalul partidei CSA – U Cluj 1-3, din prima etapă a fazei grupelor Cupei României Betano, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a surprins asistența când a pus semnul egal între gazdele întâlnirii și Steaua.

”În sfârșitul de joc am fost nemulțumit. Am pierdut multe mingi. Ai 3-1 și nu ai voie să pierzi mingi pe contraatac. Sunt mulțumit totuși că am tratat corect această competiție. Sigur, când nu ai drept de promovare, e greu să construiești o echipă.

Noi trebuie să ne refacem. Mă bucur pentru Alex Chipciu și Dan Nistor. E bine că au ieșit sănătoși astăzi, am riscat un pic. Va trebui să arătăm mult mai bine. Cu răbdare și cu jucătorii la un nivel de pregătire bun, cred că putem pune probleme multor echipe din campionat.

Sunt foarte multe care se discută. Nu cunosc amănunte. Pentru mine este Steaua, luni joc cu FCSB. Nu vreau să intru în detalii”, a declarat Sabău, la finalul meciului desfășurat pe stadionul din Ghencea.

Nemulțumirile lui Oprița

De partea cealaltă, antrenorul Daniel lui Vlad Băban. Tehnicianul ”militarilor” este de părere că echipa sa trebuia să aibă o lovitură de la 11 metri la scorul de 0-2.

”Cartonașul e ca și cum ar avea pistolul la el, ‘Taci sau te împușc’. Secundul este prin tribună de vreo două meciuri. Asta este. Dacă dădea penalty, era 2-1, nu se știe. Era și înainte de pauză, era altă situație”, a spus Oprița.

Tehnicianul CSA Steaua a recunoscut totuși superioritatea și calitatea adversarului, însă a vorbit despre programul extrem de dificil al formației sale, comparându-l cu cel al echipelor din Anglia.

”Nu e ușor pentru noi, avem patru meciuri în 11 zile, nici ăia din Anglia nu joacă așa. Eu am 17 jucători, trebuie să joc cu aceiași. Nu ne plângem, trebuie să respectăm programul. E o oboseală, e o lipsă de încredere”, a afirmat el.