Ioana Ginghină, dezvăluiri sincere, în prag de Crăciun: ”Aș schimba țara în care m-am născut”

Ioana Ginghină a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre problemele pe care le întâmpină ca mamă a unei adolescente, dar și despre regretele pe care le are acum, fără să ascundă că îi este de ajutor bărbatul cu care se iubește de la despărțirea de primul ei soț.

Ioana Ginghină, despre regrete, bucurii și viitorul ei profesional

Frumoasa actriță , cu FANATIK despre viitorul ei, despre ceea ce își dorește de la viață. Actrița nu a ascuns că, uneori, este dezamăgită de momentele prin care trece, dar, totodată, este fericită că a reușit, de-a lungul timpului, să obțină aproape tot e își dorește.

Cu toate acestea, ne-a mai dezvăluit actrița, sunt momente când este uimită de oamenii din jurul ei, și asta, explică ea, nu la modul cel mai plăcut cu putință.

În altă ordine de idei, despre relația pe care o are cu fiica ei adolescentă, dar și ce face pentru a se întreține într-o formă fizică cât mai bună, ea recunoscând că apelează la metode moderne de întinerire.

”Ioana Ginghină: ”Nu pot să spun că este o perioadă foarte ușoară pentru mine în adolescența Ruxandrei”

Care sunt problemele cu care te confrunți în perioada de adolescență a fiicei tale?

– Nu pot să spun că este o perioadă foarte ușoară pentru mine în adolescența Ruxandrei, dar nici atât de grea pe cât se tot spune. Noi avem o relație apropiată încă de când era ea mică, pentru că am stat foarte mult timp cu ea. Am fost mama care datorită serviciului, și anume un business pentru copii și teatru pentru copii, chiar și la filmări am putut să o iau cu mine, apropiindu-ne foarte mult. Acum se culeg roadele, adică am o adolescentă cu care se poate discuta, care chiar dacă are diverse stări emoționale, după ce se calmează, avem niște discuții din care amândouă tragem niște concluzii.

Eu lucrez cu adolescenții și la școala de actorie și astfel am o experiență în a comunica cu aceștia, nu este foarte greu, atât doar că trebuie să te poți abține ca mamă, ca adult în preajma adolescentului, ca atunci când vei că e criză, că sunt nervoși, că au o perioadă proastă, trebuie lăsați în pace.

Fiica ta moștenește această pasiune pentru actorie?

– Da, Ruxi moștenește pasiunea pentru actorie, dar nu își dorește să fie actriță. Își dorește să fie content creator de desene animate sau de animații, dar nu doar pentru copii ci și pentru adulți. Vrea sa fie un fel de Tim Burton al timpurilor ei, deci își dorește să fie și creatoare și regizor și practic să meargă pe partea asta de animație.

Iona Ginghină, despre relația cu fiica ei

Care este secretul unei relații deschise și apropiate cu copilul tău?

– Secretul unei astfel de relații cu copilul tău este comunicarea dar să fie calmă și cinstită, o comunicare în care să spui ce te deranjează, dar trebuie să spui și lucrurile bune. Discuțiile nu trebuie să fie în situațiile de criză, când este scandal, ceartă, indiferent din parte cui vine. Trebuie respirat, luat timp, gândit și apoi comunicat. Cred că acesta este secretul unei relații deschise și apropiate.

Cum este relația dintre fiica ta și actualul tău partener de viață? Cum este relația dintre fostul tău soț și fiica voastră? Dar relația ta cu Alexandru?

– Relația noastră a intrat intr-un ritm normal, nu pot să spun că mai am vreo teamă sau problemă în ceea ce privește relația noastră (Cristi, Ruxi, eu). Ruxi și Cristi comunică extraordinar de bine, el fiind foarte prezent în viața Ruxandrei. Le-am spus ce noroc au avut unul de celălalt, pentru că Ruxi este o adolescentă care nu este obraznică, care nu răspunde înapoi, care știe să își măsoare cuvintele, iar dacă are ceva de spus, o face cu politețe, într-un mod frumos astfel încât să nu fii deranjat. Același lucru este și în cazul lui Cristi, amândoi fiind niște firi calme, liniștite, care știu să rezolve totul într-un mod foarte civilizat.

”Dau doar un sfat, dacă îmi este cerut”

Relația lui Alexandru cu Ruxandra este o relație de tată-fiică normală. Problemele adolescenței se răsfrâng și în relația lor, dar eu încerc să nu mă bag ci doar să dau un sfat, dacă îmi este cerut. Este relația lor și trebuie să o construiască cum vor ei, nu influențată de mine.

Relația mea cu Alexandru este una normală, ne înțelegem și vorbim atât cât este cazul pentru Ruxandra. Normal că ne mai întrebăm și de noi, dar în principiu ne rezumăm la creșterea Ruxandrei care nu este tocmai ușoară și ne ocupă destul de mult timp.

Ioana Ginghină pleacă în Zanzibar de Sărbători

Cum a fost experiența de la Stand-Up Revolution?

– Experiența de la Stand-Up Revolution a fost foarte interesantă, în care pot spune că am ieșit din zona mea de confort. Nu am mai făcut niciodată stand-up, mi-a fost dat textul, și m-am bucurat că a fost din prima ceva ce mi-a plăcut, nu m-a deranjat absolut nimic. Era cât de cât ok, nu deranjam nici pe alții foarte tare, era la limita bunului simț. Am avut foarte mari emoții dar mi-a plăcut foarte mult că odată ajunsă pe scenă, emoțiile au fost constructive și am putut să mă desfășor. Cei din juriu au fost foarte drăguți și mă așteptam la reacții mai dure din partea lor, dar au fost foarte ok. Dacă ești actor nu înseamnă că poți să faci și asta la fel de ușor.

Ce planuri ai pentru sărbători? Unde și cu cine le petreci?

– De sărbători anul acesta este prima dată când plec din țară. Până acum plecam după sărbători, respectiv după Revelion sau între Crăciun și Revelion, pentru a fi cu ai mei, dar anul acesta am ”încălcat” regula și voi pleca în Zanzibar. Mi-am dorit foarte mult să plec într-o țară caldă iarna, și pentru că a venit acel moment în care simt nevoia de o vacanță lungă. Mă voi revanșa față de ai mei și voi merge in vacanța Ruxandrei între module și voi sta mai mult atunci.

Actrița speră la noi spectacole la Teatrul Ion Creangă

Ce planuri mai pe anul viitor, pe plan personal? Poate o nuntă, un copil? Dar pe plan profesional?

– Pentru anul viitor, sincer încă nu am un plan așa bine stabilit, probabil că va fi acea nuntă de care tot vorbim, zic probabil pentru că nu mai avem cum să o dăm la întors și trebuie să o facem, dar nu va fi ceva complicat, doar câțiva prieteni și familia. Copil nu cred că se mai pune prolema, target-ul a fost până la vârsta de 45, deci nu cred ca voi mai face. Revenirea după pandemie, spun asta pentru că anul acesta a fost primul an după aproape 3 ani în care am organizat evenimente de Crăciun, așa încât vreau să îmi pun din nou foarte bine business-ul pe picioare. Am fost ocupată și cu proiectul ”Adela” 2 ani de zile și nu am mai fot așa de atentă, nu am mai venit cu nimic nou, iar anul acesta vreau sa fac niște investiții noi în acest business. Sper să fiu distribuită și la teatrul ”Ion Creangă” într-un nou spectacol. Dar nu am niște planuri concrete.

Cât de greu este să îți împarți timpul între activitățile pe care le ai și familie?

– Niciodată nu mi-a fost greu să mă împart între familie și carieră, pentru mine clar timpul care îmi face mie bine este pe primul loc, iar aici intră bineînțeles familia, copilul, iubitul și cumva apoi cariera. Îmi place ceea ce fac, nu o simt ca o muncă, dar mereu am luat carieră și munca ca un sprijin care să îmi facă viața mai frumoasă, astfel încât niciodată nu am făcut compromisuri la nivel de familie pentru carieră. Dacă le-aș face, ar fi doar dacă acel compromis îmi aduce mie extrem de multă bucurie și fericire și mă împlinește din toate punctele de vedere. Pentru că dacă e să fac un compromis să plec cu inima frântă de acasă, mai bine nu îl fac, pentru vreau ca inima mea să fie fericită în fiecare moment.

Cum se întreține Ioana Ginghină

Cum te întreții? Urmezi dietă, faci sport? Mergi des la clinicile de înfrumusețare? Ce proceduri îți faci?

– Fac sport aproape zilnic, măcar 25-30 minute. Am grijă ce mănânc, mai ales în perioada asta, perioadă în care am ținut și post și am mâncat sănătos, multe salate, supe creme, un fel de detox. În general nu mănânc carne, iar dulciurile din zahăr le evit. Nu pot să spun că stau departe de clinicile de înfrumusețare, nu neapărat corporale, dar fac masaj o dată pe săptămână.

Merg la Dr. Doctor Daniela Diveică, chirurg estetician, pentru diverse proceduri non-invazive și puțin invazive respectiv botox, acid hialuronic, tot felul de tratamente cu aparate. După ce mă întorc din vacanță voi merge din nou să îmi fac tratamentul Scarlet-S – o terapie avansată de rejuvenare facială, realizată cu impulsuri scurte de radiofrecvență fracționată combinată cu microneedling.

”Am foarte mare grijă de mine”

Tratamentul este minim invaziv si urmărește vindecarea și ștergerea cicatricilor post acnee, micșorarea porilor dilatați, reducerea ridurilor adânci și fine, întinderea și întinerirea pielii, stimulează proceducerea colagenului.

Înainte de această terapie, îmi fac de obicei Dermalinfusion, o curățare profesională a tenului. Acesta este un tratament dermatologic non-invaziv, cu o acțiune simultană de exfoliere, extracție și infuzare profundă a soluțiilor specifice afecțiunilor vizate.

Am foarte mare grijă de mine, nu numai de suflet, ci și de exterior, dar bineînțeles că toate în limita naturalului. Corporal, secretul este o dietă cât mai sănătoasă și sportul.

Care este secretul unei cariere de succes

Cât de greu ți-a fost pe plan profesional să realizezi tot ce ai acum?

– Nu pot să zic că a fost foarte greu să realizez ceea ce am până acum pe plan profesional, dar nici nu pot sa spun ca a fost ușor. Implică extrem de multă muncă și seriozitate. Chiar acum, datorită evenimentelor de la MiniArtShow lucrez cu foarte mulți tineri între 19-21 ani și asta le spun că doar prin seriozitate și muncă poți ajunge unde îți dorești.

Nu există scurtături din punctul meu de vedere, acesta fiind un lucru bun pentru că atunci te bucuri mult mai tare de toate lucrurile pe care le-ai făcut. Uitându-mă în spate, dacă ajungeam repede unde sunt și era totul bine și frumos, probabil că nu eram așa de mândră de mine dar acum, știind exact ce am făcut bine și ce am făcut rău, știu clar ca e meritul meu. Că am avut și noroc e altceva, dar cred că fiecare are puțin noroc sau trebuie sa fii la momentul potrivit în locul potrivit. Seriozitatea în primul rând, pe mine una m-a ajutat foarte mult, pentru că sunt un om care dacă promite ceva, face.

Iona Ginghină, dezamăgită de unii oameni

Dacă ar fi să schimbi ceva în viața ta, care ar fi acel lucru?

– Dacă aș putea să schimb ceva în viața mea, cred că aș schimba țara în care m-am născut, dar din experiența mea nu aș schimba neapărat ceva, însă în ultimul timp mă confrunt cu o neseriozitate a oamenilor care am eu senzația ca are legătură cu România. Când am făcut evenimente și în general, în ultimul timp, nu am mai găsit seriozitate, oameni sinceri care să spună lucrurilor pe nume, să se rezolve lucrurile cu vorbă bună, fără insistențe și rugăminți. Nu sunt un om conflictual, îmi place ca lucrurile să se rezolve, dar la noi se discută foarte mult despre ce a fost, cine a fost, cine a greșit și pierzi ore în șir despre o discuție de genul în loc să te concentrezi pe rezolvarea problemei.