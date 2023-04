Ioana State de la iUmor, la un pas de tragedie. Ce a pățit concurenta de la Antena 1

Una dintre finalistele emisiunii prezentate de Șerban Copoț și Dan Badea a povestit că a fost la un pas de tragedie. Ce a pățit concurenta în vârstă de 31 de ani, care este un comediant extrem de activ pe rețelele de socializare.

Ioana State de la iUmor, foarte aproape de catastrofă. Ce i s-a întâmplat participantei de la Antena 1

Ioana State a mărturisit că a fost foarte aproape de catastrofă. de la iUmor a spus ce i s-a întâmplat din cauza unui atac de panică. Frumoasa brunetă a rămas blocată în baie, dar a reușit să apeleze numărul de urgență 112.

ADVERTISEMENT

După 45 de minute de conversație cu pompierii tânăra a reușit să iasă din situația în care se afla. Fosta concurentă de la Antena 1 nu a mai așteptat să primească ajutor de la autorități și a ieșit singură din cameră.

„Am rămas blocată în baie, acasă la mine, singură. Nu avea cine să mă scoată de acolo. Neștiind că nu e o soluție imediată să ies, nu aveam geam la baie, baia mica, eu mare. Am făcut un atac de panică.

ADVERTISEMENT

Am crezut că nu îmi ajunge oxigenul. Aproximativ 45 de minute am stat, jumătate de oră am vorbit cu pompierii”, a spus Ioana State care a discutat despre acest moment într-unul dintre numerele sale, scrie .

Ioana State, moment amuzant la iUmor

Ioana State a mai subliniat pe scena că nu mai sunase niciodată la numărul de urgență 112, însă pentru că era disperată a recurs la acest gest. Tânăra le-a spus juraților de la iUmor că prima întrebare care i s-a adresat a fost legată de numele său.

ADVERTISEMENT

„În mintea mea era ideea: Hai, să vezi că ăștia ne salvează în ordine alfabetică. Până ajunge la State… m-am dus. Și apoi, eram: Ăsta îmi face profil pe Tinder sau îmi scrie pe cruce?!

24 de minute am vorbit cu omul ăla, că m-a prins și nevorbită. Doar rușinea că e mizerie în casă m-a salvat. Când i-am dat trei picioare la ușă, nu că am spart-o, am smuls-o din perete!”, a povestit bruneta la iUmor.

ADVERTISEMENT

Tot în emisiunea de la Antena 1 Ioana State a vorbit și despre lucrurile care nu-i plac, printre acestea fiind nunțile și faptul că foarte multe femei sunt dornice să prindă buchetul. Tânăra consideră că miresele nu se distrează deloc în ziua nunții pentru că se chinuie cu „rochiile alea sigilate ca un caltaboș”.