Sepsi și-a apărat cu succes trofeul Supercupei României cucerit anul trecut. Câștigătoarea Cupei României . Singurul gol al partidei a fost marcat cu capul de către Ion Gheorghe, în minutul 47.

Ion Gheorghe, eroul lui Sepsi în victoria din Supercupă cu Farul: „Acesta este idealul clubului”

Sepsi a cucerit primul trofeu al noului sezon. , echipa finanțată de Laszlo Dioszegi s-a impus la limită în finala Supercupei României cu Farul. Este al doilea astfel de trofeu obținut de Sepsi în istorie, după cel cucerit anul trecut împotriva celor de la CFR Cluj.

Denis Ciobotariu, fiul antrenorului de la Sepsi, a centrat excelent în careu, iar la finalizare s-a aflat Ion Gheorghe. Fotbalistul de 23 de ani a înscris în poarta lui Marian Aioani cu o lovitură de cap. „Am făcut ceea ce am pregătit la antrenament și ne bucurăm că am păstrat și Cupa și Supercupa la Sf. Gheorghe.

(n.r. vă obișnuiți cu trofee) Ușor, ușor începem. Acesta este idealul clubului ca de la an la an să creștem. Vom vedea pe parcurs unde putem ajunge. Cred că e primul gol marcat cu capul. Am lucrat la antrenament centrările din lateral. Mă bucur că am fost la locul potrivit în momentul potrivit”, a declarat Ion Gheorghe.

Ion Gheorghe se înțelege de minune cu Liviu Ciobotariu: „Știe să facă atmosferă”

Liviu Ciobotariu a preluat banca celor de la Sepsi în această vară după despărțirea de FC Voluntari. Ion Gheorghe a colaborat cu Liviu Ciobotariu și în perioada în care cei doi au evoluat pentru echipa ilfoveană.

„Am avut un ritm destul de bun. E clar că nu suntem 100% din ce poate echipa. (n.r. colaborarea cu Liviu Ciobotariu) Pentru mine e mai ușoară și pentru mulți colegi pentru că l-am mai avut antrenor.

Este un antrenor bun care știe să facă atmosferă”, a mai spus Ion Gheorghe. În meciul cu Sepsi din Supercupa României, Gică Hagi a mizat pe două noi transferuri. Antrenorul campioanei i-a trimis în teren din primul minut pe Ionuț Vînă și Diogo Queirós.

Sepsi a cucerit al patrulea trofeu din istoria clubului după ce s-a impus împotriva celor de la Farul în Supercupa României. La meciul de la Ploiești în tribună au asistat în jur de 7.000 de suporteri.

În prima etapă din SuperLiga, echipa antrenată de Liviu Ciobotariu joacă în deplasare împotriva celor de la Rapid. De cealaltă parte, pentru Farul urmează duelul cu Sheriff Tiraspol, miercuri, 12 iulie, de la ora 20:30.