Ion Țiriac acuză Federația Internațională de Tenis în cazul de dopaj al Simonei Halep. ”Mi se pare obscenă perioada de când a fost declarată pozitivă”

Au trecut șapte luni de la testul antidoping de la US Open și Simona Halep este nevoită să aștepte în continuare sentința. Între timp, românca , dar este la ideea de a-și dovedi nevinovăția.

Ion Țiriac, discurs dur la adresa ITF: ”Cine sunt acești oameni? Aceștia sunt cei care conduc sportul mondial. Luptă-te cu morile de vânt…”

Săptămânile se scurg una după cealaltă și verdictul în cazul de dopaj al Simonei Halep încă întârzie. Deși avea o audiere programată în luna februarie, în fața unei comisii a tribunalului independent din Marea Britanie, Sports Resolutions, aceasta a fost amânată de două ori.

O situație pentru care este greu de găsit o explicație. Și pe care Ion Țiriac a comentat-o acid, criticând forul internațional de tenis. În plus, acesta a menționat că există similitudini cu cazul Andreei Răducan, la Jocurile Olimpice de la Sydney, din anul 2000.

”Din păcate, exact ca Răducan, Simona Halep a fost declarată pozitivă. Cum a fost declarată pozitivă, nu știu. Nu știu cum a ajuns proba A, cine i-a adus proba B și așa mai departe.

Ceea ce știu eu și pot să spun public încă o dată, după atâția ani, căci sunt 13-14 ani deja: Răducan a fost declarată pozitivă fals. Pentru că proba a fost nu contaminată, ci manipulată.

Nu poți să-mi spui mie că 62 de mililitri s-au dus la laborator și au venit o sută înapoi? Cum e miracolul ăsta?

Și cu Halep… domnule, stai un pic. E pozitivă, acolo nu mai ai ce să spui. Legea am făcut-o eu, acum treizeci de ani, când s-a făcut WADA. Eram cinci inși, am fost delegat de Comitetul Olimpic Român. Am făcut-o bine legea.

Dacă mâine-dimineață un sportiv devine pozitiv, chit că cinci l-au ținut de gură și un al șaselea i-a introdus ceva, e pozitiv. Dar are circumstanțe. Depinde la ce e pozitiv.

Mie ce mi se pare obscenă este perioada de când a fost declarată pozitivă. Cine sunt acești oameni? Aceștia sunt cei care conduc sportul mondial.

Aud că este Federația Internațională de Tenis, care a vândut sufletul diavolului cu Cupa Davis. I-am dat în scris, în fața a 600 de oameni, că vor rezista 2 ani și jumătate. A ajuns la 2 ani și un sfert până când au intrat în faliment.

Luptă-te cu morile de vânt…”, a comentat situația Ion Țiriac.