Motivul pentru care Simona Halep nu se retrage! Dezvăluirea unui apropiat despre ultimul mare obiectiv din carieră: “Va trebui bifată cu verde!”

în cazul de dopaj, la şapte luni de la testul antidoping căzut la US Open. Românca nu se gândeşte deocamdată la retragere, însă asta va depinde şi de suspendarea pe care o va primi.

Motivul pentru care Simona Halep nu se retrage: “Sunt convins că în cartea ei de telefon undeva e notată acolo Olimpiada”

Cosmin Hodor este unul dintre foştii manageri de comunicare ai şi un apropiat al celei mai bune jucătoare de tenis din România în ultimele decenii. El a explicat motivele pentru care nu cred că Halep se va retrage acum:

“Sunt convins că în cartea ei de telefon undeva e notată acolo Olimpiada și va trebui bifată cu verde. Cred că este o motivație suplimentară și contează foarte mult ce se va întâmpla. Ea merită să joace în continuare și să reprezinte România la Jocurile Olimpice.

Pentru că nu e corect ce i se întâmplă. Cineva la un moment dat poate că va răspunde și ar trebui să-și asume responsabilitatea. Ea nu merită ce i se întâmplă acum și nu poate nimeni să-i ia toate meciurile, tot ce a făcut ea și întreaga carieră pentru ce se întâmplă acum. Nimeni!

“Ea a avut o perioadă de doi ani în care o trezeai noaptea, bătea pe oricine și se ducea și se culca la loc”

Ea a avut o perioadă de doi ani în care o trezeai noaptea, bătea pe oricine și se ducea și se culca la loc. Poate că a pierdut atunci accidental niște meciuri care aveau o presiune sau o miză suplimentară. Sau se întâmpla ceva în ziua respectivă.

Dar să nu uităm semifinala de la Roland Garros, în care a bătut-o pe Muguruza, când Muguruza era în top 5. Să nu uităm finala de la Roland Garros, pe care a întors-o atunci, în 2018, nu mai zic de semifinala din 2019 de la Wimbledon, cu Svitolina”, a spus Cosmin Hodor la Digi FM.

Simona Halep în 2022: “Dacă voi fi nevoită să mă opresc mâine, atunci sunt foarte mulțumită de ceea ce am realizat”

Simona Halep a vorbit anul trecut înainte de Wimbledon de reuşitele pe care le-a avut în carieră, spunând că dacă ar fi nevoită să se oprească din activitate, ar fi foarte mulţumită de ceea ce a realizat:

“Sunt fericită, mă simt bine că mă întorc la Wimbledon, mai ales că nu am mai făcut-o din 2019. Am amintiri minunate! Zi de zi vreau să mă perfecționez. Sunt sănătoasă, m-am recuperat în două zile. Ar fi fost foarte frumos să deschid turneul, dar nu am șansa asta.

Mi-aș dori ca în carieră să mai am o șansă și o aștept cu nerăbdare. Am avut meciuri bune săptămâna trecută, dar pe iarbă nu se știe niciodată. Aștept cu nerăbdare fiecare zi pentru a fi în formă. Dacă voi fi nevoită să mă opresc mâine, atunci sunt foarte mulțumită de ceea ce am realizat. Dar nu vreau să mă opresc”, a spus Simona Halep înainte de Wimbledon 2022.