Ion Țiriac a adus acuzații fără precedent . Dubla campioană de Grand Slam . La Gala Sportului Românesc 2023, Ion Țiriac a vorbit despre situația în care a ajuns fostul lider WTA.

Ion Țiriac, acuzații grave după audierile Simonei Halep la TAS: „Proba de sânge a fost maltratată în România!”

pentru o dublă încălcare a programului anti-doping. Sportiva născută la Constanța a fost testată pozitiv cu roxadustat în timpul US Open 2022. Ulterior, jucătoarei de tenis i s-au descoperit „nereguli” în pașaportul biologic.

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac susține că proba de sânge, în urma căreia româncei i s-au descoperit „nereguli” în pașaportul biologic, nu ar fi trebuit luată în calcul. „Nu știu mai mult decât voi despre Simona Halep. Cred că n-are voie să vorbească sau a fost sfătuită să nu spună nimic la acest moment.

Acum știm că proba de sânge a fost ‘maltratată’ în România, luată la 5 dimineața, să fie la minus 3 grade la nu știu ce laborator. N-ar trebui admisă niciunde! Luată și după atâta timp, în ideea ‘hai să mai descoperim o treabă’…

ADVERTISEMENT

Să sperăm că TAS-ul va face o treabă (n.r. judecată) mai bună ca la Sydney (n.r. Dorcil). Să sperăm că acum le vine mintea la cap. Să sperăm că va fi mai bine decât a fost atunci cu Andreea (n.r. Răducan)”, a declarat Ion Țiriac, la Gala Sportului Românesc 2023.

Ion Țiriac, discurs uluitor la Gala Sportului Românesc 2023. I-a înmânat trofeul de „legendă” lui Mircea Lucescu

Ion Țiriac i-a înmânat trofeul pentru “Legenda sportului” lui Mircea Lucescu în cadrul Galei Sportului Românesc 2023 care a avut loc la Ateneul Român. Agenția Națională pentru Sport i-a oferit acest premiu celui mai titrat antrenor român de fotbal.

ADVERTISEMENT

Înainte de a face anunțul, Ion Țiriac a avut un discurs care a atras atenția tuturor celor prezenți în sală. „Am realizat încă o dată în această seară că românii au prea mulți bani.

Încă o dovadă. În loc să fac 40 de minute de acasă până aici, am făcut o oră și jumătate. Asta de unde? S-a făcut benzina peste un euro, dar mașinile sunt tot mai multe. Înseamnă că o ducem foarte bine.

ADVERTISEMENT

Cum să facem să o ducem și mai bine în sport. Această sărbătoare ne arată că suntem uniți, că avem talent. Avem și mizeria aia mică de bani, haideți să facem ceva cu ea”, a spus Ion Țiriac.

Ion Țiriac, laude pentru canotajul românesc: „Au rămas în vârful lumii”

Ion Țiriac și-a încheiat discursul prin a lăuda canotajul românesc. Simona Radiș, Ancuța Bodnar și Cătălin Chirilă pentru performanțele înregistrate anul trecut.

„Fenomenul canotaj nu este nou. Cât am voie să vorbesc? Am făcut niște vizite în Moldova când eram președintele COSR. Am văzut niște tineri frumoși la 17-18 ani. Se sculau la 6 dimineața. Dormeau, vă dau cuvântul de onoare! În niște cabane.

Ajungeau pe lac, făceau 2 ore de antrenament, fugeau la școală, veneau înapoi. La prânz mai făceau un antrenament. Ăsta era canotajul pe vremea aceea!

Nu spun că celelalte Federații nu muncesc. Dar ei muncesc și au rămas în vârful lumii. Vă mulțumesc pentru treaba asta!”, au fost cuvintele lui Ion Țiriac.