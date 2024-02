Cine au fost marii câștigători ai Galei Sportului 2023: „Ne place aurul foarte mult”

Gala Sportului 2023, organizată de Agenția Națională pentru Sport, și-a desemnat câștigătorii. , a primit premiul de excelență la evenimentul de la Ateneul Român. Canoistul Cătălin Chirilă și canotoarea Ancuța Bodnar au primit premiul pentru sportivii anului la masculin și feminin.

Cine au fost marii câștigători ai Galei Sportului 2023

În cursul zilei de miercuri, 14 februarie, , a organizat Gala Sportului 2023. Pe baza rezultatelor obținute de-a lungul anului trecut, sportivii români au fost premiați. Per total, au fost acordate premii pentru 20 de categorii.

Asociația Presei Sportive din România s-a ocupat atât de nominalizarea sportivilor, cât și de desemnarea câștigătorilor. De asemenea, Mircea Lucescu a primit un premiu special din partea Agenției Naționale pentru Sport. „Il Luce” a primit premiul de “Legenda sportului” .

Au mai fost premiați cei mai buni antrenori la masculin și feminin – Antonio Colamonici (canotaj) și Camelia Voinea (gimnastică), care o are sub aripa sa pe Sabrina Voinea, calificată la JO Paris 2024. Au primit premii și cele mai bune formații la sporturi de echipă în 2023.

În evidență au ieșit naționala masculină de fotbal a României, care s-a calificat la EURO 2024, cât și naționala feminină de tenis de masă care a cucerit aurul european. De asemenea, Elisabeta Lipă a primit premiul la categoria “președintele anului” pentru rezultatele pe care le-a avut în prima parte a anului, când a fost președintele Federației Române de Canotaj.

Ancuța Bodnar, discurs încurajator după ce a primit premiul pentru sportivul anului: „Ne place aurul foarte mult”

Ancuța Bodnar este deținătoarea titlului mondial și european la dublu vâsle alături de Simona Radiș. La Gala Sportului Românesc, canotoarea a avut un discurs încrezător înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris 2024.

“Ne place aurul foarte mult. Muncim pentru el şi ne dorim ca la Paris să-l obţinem. Suntem pe ultima sută de metri în cantonamentul din Italia, pentru că mai avem mai puţin de o lună de zile şi ne întoarcem la baza noastră de la Snagov.

De fapt, nu mai e mult până la Jocurile Olimpice. Noi ne propunem să muncim la fel de mult şi să obţinem rezultatele dorite acolo”, au fost cuvintele Ancuței Bodnar.

Simona Radiș trage un semnal de alarmă: „2023 a fost un an bun, dar acesta a trecut”

Simona Radiș are încredere că sportivii români vor străluci la Jocurile Olimpice din vară. Canotoarea a cerut ajutorul tuturor pentru a face performanță la Paris. „Într-adevăr, 2023 a fost un an bun, dar acesta a trecut. Am agățat amintirile în cui și acum privim înainte, acolo unde este Parisul. Avem speranțe mari la Jocurile Olimpice, obiective și mai mari, dar suntem o echipă foarte puternică și zic eu bine pregătită.

Eu sunt convinsă că echipa României la aceste Jocuri Olimpice va străluci negreșit. Pentru asta are nevoie de susținerea tuturor, pentru că este un an dificil. Este o luptă, ducem un război, dar vom câștiga cu siguranță”, a spus și Simona Radiș.

Elisabetă Lipă, discurs la Gala Sportului Românesc 2023: „O medalie înseamnă foarte mult”

Premiată la categoria “președintele anului”, Elisabeta Lipă, președintele Agenției Naționale pentru Sport, a ținut să scoată în evidență importanța celebrării momentelor de glorie ale sportului românesc.

“N-aș fi putut fi cel mai bun președinte de federație în 2023 dacă nu aș fi avut lângă mine o echipă super-performantă. De aceea țin să le mulțumesc sportivilor, cluburilor, echipei mele de la federației care mă suportă în fiecare zi. Pentru că standardele mele sunt foarte înalte, la mine nu există nu se poate.

Sunt mândră că în această seară putem să ne bucurăm împreună de medaliile cucerite de sportivii români și să celebrăm împreună succesul lor. știm toți că o medalie înseamnă foarte mult, atât pentru cel care o câștigă, pentru clubul său, dar și pentru țară. Prin exemplele de succes ale sportivilor inspirăm copiii să-și urmeze visurile.

Acesta este de fapt rostul organizării acestei Gale a Sportului Românesc. Anul acesta România sărbătorește 100 de ani de olimpism, 100 de ani de la prima medalie la o ediție a JO, cucerită de echipa națională de rugby. De aceea vreau să ținem toți pumnii strânși sportivilor la Jocurile Olimpice de la Paris 2024”, a mărturisit Elisabeta Lipă.

Fosta mare canotoare a susținut că Gala Sportului Românesc 2023 s-a organizat exclusiv din bani obținuți din mediul privat. Evenimentul grandios a avut loc la Ateneul Român, unde .

Lista sportivilor premiați la Gala Sportului Românesc 2023

Trofeul de Excelență în 2023 – Simona Radiș (canotaj) – dublă campioană europeană (dublu vâsle și 8+1) și campioană mondială în proba de dublu vâsle

Sportivul anului – Cătălin Chirilă (canoe) – medalie de aur (500 m) și de argint (1.000 m) la CM, medalie de argint la Jocurile Europene (500 m). Au mai fost nominalizați: Constantin Popovici (sărituri în apă) și Vlad Dascălu (ciclism).

Sportiva anului – Ancuța Bodnar (canotaj) – campioană europeană și mondială la dublu vâsle. Au mai fost nominalizate: Alina Rotaru-Kottmann (atletism) și Bernadette Szocs (tenis de masă).

Antrenorul anului – Antonio Colamonici (canotaj) – antrenor-coordonator al lotului olimpic de canotaj – 11 ambarcațiuni calificate la JO 2024; palmares european – 5 aur și 1 argint; palmares mondial – 2 aur – 1 argint – 2 bronz. Au mai fost nominalizați: Florin Popescu (canoe) și Eduard Iordănescu (fotbal).

Antrenoarea anului – Camelia Voinea (gimnastică artistică) – antrenoarea Sabrinei Maneca Voinea, sportivă calificată la JO Paris 2024. Au mai fost nominalizate: Simona Maior Pașca (handbal) și Maria Gîrbă (gimnastică ritmică).

Sportivul anului în sport paralimpic – Alexandru Bologa (nevăzător) – medaliat cu aur la CM și CE. Au mai fost nominalizați – Robert Tămîrjan (paratriatlon) și Florin Cosmin Candoi (paraclimbing).

Sportiva anului în sport paralimpic – Gabriela Constantin (para tenis de masă) – medalie de bronz la Campionatul European. Au mai fost nominalizate: Maria Iordache (para karate scaun cu rotile) și Liliana Pădurean (popice nevăzători).

Evenimentul anului în sport / Cea mai bună organizare a unei competiții internaționale în România – Campionatele Europene de înot în bazin scurt pentru seniori de la Otopeni. Au mai fost nominalizate: CE lupte U23 de la București și Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică pentru junioare Cluj-Napoca.

Echipa anului (sporturi de echipă masculin) – echipa națională de fotbal a României, calificată la EURO 2024. Au mai fost nominalizate: echipa națională de volei masculin și echipa națională de minifotbal.

Echipa anului (sporturi de echipă feminin) – echipa de tenis de masă a României – medalie de aur la Jocurile Europene. Au mai fost nominalizate: echipa de gimnastică a României și CSM Volei Alba Blaj.

Echipa/echipajul anului (sporturi individuale masculin) – barca de 8+1 (canotaj) – medalie de argint la Campionatul European de la Bled, calificare la Jocurile Olimpice. Au mai fost nominalizate: echipajul de canoe dublu 1.000 metri și echipajul de bob 2.

Echipa/echipajul anului (sporturi individuale feminin) – barca de 8+1 (canotaj) – medalii de aur la Campionatele Mondiale și Europene. Au mai fost nominalizate: echipajul de patru rame (canotaj) și echipajul de bob 2.

Echipa anului (competiții mixte) – echipa reprezentând Federația Română de Culturism și Fitness – campioană europeană și balcanică, medaliată cu bronz la Campionatul Mondial de la Santa Susanna (Spania). Au mai fost nominalizate: dublul mixt tenis de masă Ovidiu Ionescu/Bernadette și cuplul Alexandru Pădurariu/Elena Costandache (dans sportiv).

Premiul special al Agenției Naționale pentru Sport / Legenda sportului – Mircea Lucescu (fotbal)

Speranțele sportului (feminin) – Elena Zaharia (tenis de masă) – medalie de argint la Campionatele Mondiale pentru tineret, 3 medalii de aur (cu echipa, la simplu Under 19 și la dublu mixt) și o medalie de bronz la CE pentru juniori. Au mai fost nominalizate: Amalia Niță (box) și Daria Silișteanu (înot).

Speranțele sportului (masculin) – Radu Nițu (scrimă) – bronz cu echipa la CM juniori; aur individual și argint cu echipa la CE tineret; aur cu echipa la CE de juniori. Au mai fost nominalizați: Eduard Ionescu (tenis de masă) și Denis Florin Mihai (lupte).

Speranțele sportului (mixt) – Francesca și Norbert Maior – campioni europeni de juniori la raliuri (FIA ERC)

Președintele anului – Elisabeta Lipă (FR de Canotaj). Au mai fost nominalizați: Cristinel Romanescu (FR Tenis de Masă) și Ioan Onicaș (FR de Minifotbal).

Cel mai bun administrator în sport – Adela Alexe (CSN Snagov). Au mai fost nominalizați: Florin Oancea (CSN Lia Manoliu) și Radu Popa (CSN Arcul de Triumf).

Special Olympics – Ionuț Păunescu (gimnastică) – 5 medalii de aur la sol, paralele, inele, cal cu mânere și individual compus (nivel 2) și 2 medalii de argint la sărituri și bară fixă la la Jocurile Mondiale de vară Special Olympics Berlin 2023. Au mai fost nominalizați: Andreea Mustăreață Pivniceru (tenis) și George David (tenis).