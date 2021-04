Ion Țiriac s-a vindecat de Covid-19 și și-a făcut vaccinul: ”N-am avut absolut niciun simptom”

Președintele FR Tenis, Ion Țiriac, s-a vindecat de Covid-19 după ce a trecut prin boală fără să aibă simptome și și-a făcut vaccinul, lucru pe care îndeamnă să-l facă cât mai multă lume.

Conform ultimului top al bogaților lumii, întocmit de compania de cercetare și media Hurun Report, averea lui Țiriac a crescut cu aproximativ 300 de milioane de dolari în anul 2020, care a fost grav afectat de pandemia de coronavirus.

Omul de afaceri se pregătește acum să organizeze ediția 2021 a turneului Mutua Madrid Open, la care Simona Halep și-a anunțat participarea.

Ion Țiriac s-a vaccinat după ce a fost infectat cu Covid-19

Într-un interviu acordat pentru observatornews.ro, Ion Țiriac a dezvăluit că a fost infectat cu virusul Covid-19 când a mers în Statele Unite ale Americii, dar nu a avut probleme medicale, și tot acolo s-a vaccinat.

”Am avut norocul norocului, am trecut prin ea fără să simt, aproape nu știam că o am la vârsta asta tânără la care sunt, la 82 de ani n-am avut absolut niciun simptom. Se întâmplă, mai bine așa decât altfel.

Am fost la un test de rutină, am fost în Statele Unite, de-acolo am luat-o, de la fiică-mea care a luat-o de la Universitate. Am trecut toți peste cu bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Având în vedere că mi-a venit rândul la vaccin, le-am făcut pe amândouă”, a declarat fostul tenismen.

Țiriac, atac dur la guvernanți

”Absolut nu am avut nicio îndoială în privința vaccinului. Nu numai a vaccinului, Pfizer, Moderna, Papalerma. Eu l-am făcut pe cel pe care mi l-au dat, mi se pare că Pfizer. Este un vaccin ca toate vaccinurile. N-ai cum să nu-l faci dacă ai puțină minte în cap”, a povestit Țiriac.

În final, președintele FR Tenis a pus din nou tunurile pe politicieni, acuzându-i că au distru sportul în România: ”Nici Guvernul de azi, nici ăla de ieri, nici ăla dinainte, din 90 până acuma ne-au dus într-un genocid împotriva tineretului român.

Faptul că, pe vremea ailaltă, stăteam la masa bogaților cu un singur lucru, sportul. Cu oricine stăteam la masă. Am dispărut. Ministerul Învățământului cu Ministerul Sănătății și Tineretului și Sportului nu cooperează și aceste guverne pe care eu nu le înțeleg. De ce nu vedeți treaba asta, că nenorociți viitorul”.

