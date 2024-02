Ion Țiriac se inspiră de la Michel Platini și le dă speranțe fanilor lui Dinamo: „Aș investi cu Mircea Lucescu. Vorbesc serios”

Ideea că Ion Țiriac (85 de ani) ar putea investi în fotbal alături de Mircea Lucescu (78 de ani) prinde tot mai mult contur. .

Ion Țiriac, despre Dinamo, Mircea Lucescu și proiectul din Otopeni: „Aș lua exemplul de la Platini”

a vorbit despre proiectul grandios pe care vrea să îl construiască în Otopeni. Omul de afaceri întâmpină însă probleme.

Fostul mare jucător de tenis a dezvăluit că își va duce la bun sfârșit proiectul, care constă într-un complex sportiv de lux lângă București. Totuși, Țiriac întâmplină dificultăți din cauza birocrației.

„Eu am promis ceva cu mult timp în urmă. Mă bat cu morile de vânt, e mare birocrația. Dar eu fac la Otopeni ceea ce am promis. Și mă apropii foarte mult de o sală polivalentă mai mare de zece locuri.

Acolo aș face un stadion, cu o școală pentru copii. Aș lua exemplu de la Platini. Avea 2.500 de copii timp de 3 luni, în fiecare vară la centrul meu de tenis din Franța. Așa ceva aș face.

Uite ce e la baza Granitul, acolo unde avem foarte mulți tineri care vin cu echipele și joacă. Dacă am avea mai multe din astea, probabil că am face altceva și nu am avea 13 străini într-o echipă de fotbal, ci 13 români.

Aș investi în fotbal cu Mircea Lucescu. Vorbesc serios”, a declarat Ion Țiriac.

Cum arată proiectul lui Țiriac din Otopeni

Ion Țiriac a dezvăluit ce dorește să construiască în Otopeni încă din mai 2022. „Trebuie să adaug că există o donație de 100-150 de milioane de euro de la Federația Internațională Țiriac. Banii vor fi folosiți la Otopeni. Vom face un hotel, o piscină olimpică a acoperită, o sală de gimnastică, un teren de tenis și o academie de tenis cu 30 de terenuri”.

Miliardarul în vârstă de 85 de ani dorește să construiască lângă Capitală o academie de tenis, o sală de sport, un stadion de tenis, un bazin de înot și o sală pentru gimnastică. Întregul complex se va numi Țiriac City.

Ultra moderna bază sportivă va beneficia de o piscină olimpică care va purta numele Cameliei Potec, o sală de gimnastică „Nadia Comăneci”, plus o academie de tenis, cu 30 de terenuri, un hotel și o sală polivalentă.

Țiriac City va beneficia și de clădiri rezidențiale, iar suprafața totală pentru care s-au solicitat autorizații este de aproximativ 500.000 de metri pătrați.

„Progresez destul de bine la Otopeni. Am avansat destul de mult cu sala. O să aibă tot ce trebuie pentru o sală de 10.000-12.000 de locuri. Pentru concerte, expoziții, trebuie 15.000 de locuri.

Știu cât costă, dar nu întrebați pentru că o să cădeți jos. Se poate face. Guvernul doar să facă străzile. Se pare că sunt de acord, de la prim-ministru până la ministrul construcțiilor.

Bazinul Cameliei Potec va începe în aprilie și se va termina anul acesta. Sala Nadiei… să vedem când începem să facem. Am pornit cu tăvălugul aici, în Otopeni. O să se numească Țiriac City”, a declarat Țiriac, la finalul lui ianuarie.