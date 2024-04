Ion Țiriac și-a prezentat ultimul bolid de lux. Ilie Năstase s-a ținut de glume la eveniment

După 5 ani de așteptare, omul de afaceri a primit un model Mercedes AMG Project One, produs în doar 275 de exemplare. Deși Țiriac a evitat să vorbească despre prețul plătit, un astfel de automobil s-a vândut cu peste 2,7 milioane de euro.

Ilie Năstase, glume pe seama bolidului de lux achiziționat de Ion Țiriac

În cadrul unui eveniment, Ion Țiriac și-a prezentat ultimul bolid de lux care va fi expus la salonul Ţiriac Collection din Otopeni. Prezent la eveniment, Ilie Năstase a glumit pe seama mașinii achiziționate de bunul său prieten.

”Țiriac colecționează de când jucam noi tenis, cred că prima mașină a luat-o în 1969. Eu am avut pasiune pentru scutere, pentru biciclete… Aici este cea mai importantă colecție de mașini pe care am văzut-o vreodată. Și eu o să mă zbat și o să reușesc ca galeria Țiriac Collection să fie introdusă în turul Bucureștiului, așa ne facem și noi puțină publicitate.

Am curaj să conduc mașina asta… ce, e avion? O să-l întreb pe Țiriac cum se conduce. Mă lasă să o conduc… mă lasă, că i-am dat scuterul meu. E un schimb, îi dau scuterul, îmi dă mașina”, a declarat Năstase.

Modelul Mercedes AMG Project One are la bază monopostul de Formula 1 Mercedes-AMG F1 W06 din 2015. Automobilul are un motor V6 Hybrid E-turbo, 1.600 cc, 1.063 CP, transmisie automată în 7 trepte și poate atinge viteze de peste 300 km/h.

Țiriac și Năstase, ipostază neașteptată la turneul de la București

Ion Țiriac și-a făcut apariția la turneul ATP 250 Țiriac Open alături de bunul său prieten Ilie Năstase, iar FANATIK a surprins imagini când .

Cei doi au stat la poartă pentru că se afla în desfășurate meciul dintre Marton Fucsovics și Corentin Moutet, iar intrarea în arenă este permisă doar la pauza dintre game-uri pentru a nu-i deranja pe jucători.

După câteva momente de așteptare, lui Țiriac și Năstase li s-a făcut loc să ajungă în față și li s-a permis intrarea în arenă, în ciuda faptului că nu era încă pauză. Cei doi au mers apoi în loja pe care o aveau rezervă.

Ilie Năstase și-a văzut în sfârșit visul împlinit. în urmă cu câteva zile în prezența unor nume grele precum Nadia Comăneci, Ion Țiriac sau Boris Becker.