Ionel Ganea e optimist înainte de Germania – România: „Trebuie să avem curaj și tupeu în atac!” Exclusiv

România se află în fața celui mai greu meci din grupa J de calificare la Campionatul Mondial Qatar 2022 .

a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK și îi învață pe „tricolori” cum să îi blocheze pe nemți și să le punem probleme pe faza ofensivă.

Interviu marca FANATIK cu Ionel Ganea înainte de Germania – România: „Să nu ne gândim deja la meciul cu Armenia”

Ionel Ganea e de părere că echipa națională a României are șansa ei în meciul cu Germania, iar o victorie ar însemna enorm pentru fotbalul românesc: „Le urez succes jucătorilor și lui Mirel și să câștige cel puțin un punct. Un egal pentru noi e ca o victorie! E un meci important pentru selecționer și nu m-aș hazarda să mă duc peste ei.

Au jucători de mare clasă și oricând în duelurile unu contra unu ei pot să ajungă foarte ușor în fața porții. Nu trebuie să le dăm spații între linii, sunt foarte periculoși în atac și ar trebui să ținem cont de acest lucru. Nu trebuie să ne gândim deja la meciul cu Armenia”.

Fostul atacant al lui Stuttgart consideră nemții și-au rezolvat calificarea, în schimb pentru naționala României este un meci capital: „Pentru noi e un meci foarte important, iar Germania în mare parte și-a rezolvat problemele în grupă.

„Ganezul” îl apreciază pe Hansi Flick și atrage atenția asupra omogenității naționalei Mannschaftului, clădită pe scheletul lui Bayern Munchen: „Hansi Flick e un antrenor care a făcut o treabă destul de bună la Bayern, a avut rezultate foarte bune. Nu e întâmplător că a fost ales să conducă naționala. Acolo te scanează de la A la Z. Nemții sunt foarte profesioniști și nu degeaba se spune că ai câștigat meciul doar când se urcă ei în autocar. Și cu Low erau la fel de mulți jucători de la Bayern. Pentru Germania, foștii antrenori ai lui Bayern Munchensunt «The King» . Ei pe asta se și axează”.

Cel mai important lucru pe care Ionel Ganea l-a învățat în cei patru ani la Stuttgart

Ionel Ganea a mărturisit că a devenit un fotbalist cu spirit de învingător după experiența în Bundesliga (1999-2003) la Stuttgart: „Eu fiind acolo, în Germania, și jucând atâția ani, știu că ei tratează lucrurile foarte serios. Cel mai important lucru pe care l-am învățat e mentalitatea asta de învingător. Ei tot timpul își doresc să câștige!”.

Ganea nu se hazardează, chiar dacă România a pierdut la București în fața Germaniei doar cu 1-0 și atrage atenția elevilor lui Mirel Rădoi: „În tur a fost doar 1-0, dar ei așa sunt construiți și clădiți. Așa sunt crescuți de mici. Ei sunt foarte mândri. Eu cred că avem șanse și am rămas sincer surprins că vor juca la Hamburg. Sunt sigur că nu vor fi prea mulți spectatori și nu va fi o presiune mare din tribune”.

Fostul golgheter al echipei naționale e de părere că Gnabry și Sane sunt cei mai periculoși jucători ai Germaniei, iar faptul că echipa e extrem de omogenă e un mare avantaj: „Jucătorii din benzi sunt foarte buni și pot să rupă ritmul în orice situație. Mare parte din echipa Germaniei e pe sistemul lui Bayern. Au șapte-opt jucători. Au omogenitate foarte mare și Hansi Flick îi cunoaște foarte bine. Sunt foarte uniți”.

Ionel Ganea, nemulțumit de evoluțiile lui Nicolae Stanciu: „Nu îl înțeleg!”

Fostul atacant al României este surprins de evoluțiile de la națională ale lui Nicolae Stanciu, mult sub ceea ce arată la Slavia Praga: „Eu sincer nu îl înțeleg pe Stanciu! La echipa de club joacă foarte bine, dar la națională nu. Ianis are o constanță bună din punctul meu de vedere. Stanciu e mult mai experimentat, are și meciuri în Liga Campionilor. Și la națională îi are pe Ianis, pe Man și Mihăilă, nu e vorba că la lot nu are cu cine. E bine că Mihăilă și-a revenit după accidentare și trebuie să înțeleagă că e la națională datorită muncii lui și noi acum așteptăm foarte multe de la el”.

Ionel Ganea consideră că naționalei îi lipsește omogenitatea și povestește un episod sugestiv din perioada în care a ajuns în sânul echipei naționale: „Așa și noi trebuie să lucrăm să fim mai omogeni, mai prietenoși, mai inimoși. Eu știu cum era la noi pe vremuri. Prima dată când m-am dus în națională, nu mai erau locuri. Nu aveam cu cine să dorm. Și am stat cu Hagi în cameră. Aoleu, prima mea selecție la un meci oficial… Nici nu mă mișcam din pat!

A doua zi am cerut schimbare. I-am rugat frumos. N-am mai stat, am plecat a doua zi. Din respect așa, emoții, cu Regele… Deși a vorbit cu mine, m-a încurajat, era foarte liniștit. Îmi era teamă să nu îl deranjez. La fel și cu Nelu Sabău. Când scotea seara la ora nouă cartea de rugăciuni, închideam televizorul”.

Inevitabil, Ganea și-a adus aminte și de victoria istorică cu 5-1 pe Giulești în 2004, dar și de : „Eu am o victorie contra lor pe Giulești, în acel amical terminat 5-1 în 2004. Ar trebui să luăm de acolo niște exemple. Și la EURO 2000, atunci când a marcat Viorel Moldovan, trebuia să îi bubuim calumea! Am avut multe ocazii mari și un penalty neacordat.”

Ionel Ganea știe ce trebuie să facă România pentru a scoate un rezultat bun cu Germania

„Sper să nu luăm multe și am încredere în Mirel și în băieți că putem scoate un rezultat pozitiv. Nu știu cât contează părerea mea! Noi nu votăm, nu hotărâm ăștia de pe margine. Sper să terminăm pe locul doi.

Trebuie să avem un joc colectiv bun, nu individual, să fim o echipă grupată. În al doilea rând, să avem și noi curaj și tupeu în atac și să ne asumăm cât mai mult. Când trecem de jumătatea terenului, trebuie să mai încerci un drbiling, nu să scapi de minge imediat, o acțiune personală, un șut”.

O victorie cu Germania ar însemna o speranță pentru viitorul fotbalului românesc. Echipa națională e singurul lucru care ne-a mai rămas și toată suflarea românească e cu ochii pe ei. Și nu doar la fotbal. Asta e deviza. Eu sunt foarte pozitiv și dacă aș putea să le transmit, eu asta aș face. Să se uite la un film de ăsta cu gladiatori sau la un meci tare de rugby cu Noua Zeelandă sau Anglia. Noi nu aveam nevoie la națională, dar pe ei poate îi ajută” – Ionel Ganea, în exclusivitate pentru FANATIK.