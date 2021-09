Ionel Ganea îi distruge pe liderii PCH: “Bagabonţii ăştia trei trebuie să dispară. Le-aş da nişte pumni în gură!” Exclusiv

Fostul atacant al lui Dinamo, Ionel Ganea, i-a desființat pe jucătorii lui Dinamo după înfrângerea cu FC Botoșani, dar mai ales după .

„Ganezul” se ia de toată lumea, acuză îndepărtarea lui de la echipă și îl contestă pe Iuliu Mureșan. Ganea îi cheamă pe Răducioiu, Dănciulescu și Marius Niculae să le rezolve „câinilor” problemele din ofensivă, Dinamo înscriind doar un gol în ultimele șase meciuri.

Ionel Ganea, atac dur la liderii DDB: „Niște bagabonți și boschetari!”

FANATIK a stat de vorbă cu Ionel Ganea, care e extrem de nemulțumit de situația de la Dinamo, dar mai ales de modul în care este condus clubul.

Fostul mare fotbalist îi vede drept principalii vinovați pentru actuala situație de la Dinamo pe liderii Peluzei Cătălin Hîldan: „Cu suporterii ăia trei, boschetarii ăia trei: Elias, Tararache și Anghel. Ăia nu au ce să caute acolo să conducă. Să facă galerie și atât. Le-aș dau eu niște pumni în gură să se trezească la realitate! Ăia au dus Dinamo unde e acuma. Ăia trei! Și Anghel, creier prăjit de bibilică! Bagabonții ăia trei trebuie să dispară de acolo! Și nu știu dacă Iuliu Mureșan era așa potrivit pentru Dinamo”.

Ganea nu consideră că DDB și conducerea clubului a procedat corect în privința lui Dario Bonetti: „De Bonetti să răspundă cine l-a adus. Dacă tot vrei să scapi de om, îi spui frumos și te înțelegi amiabil. Când l-a adus a fost bun. Acum nu mai e”.

Ganea acuză dur umilința cu FCSB: „Tot cu minciuni, tot cu păcăleli

Pentru Ionel Ganea, înfrângerea cu 6-0 în fața FCSB-ului este una dintre cele mai mari umilințe din istoria lui Dinamo: „E foarte dureros ce se întâmplă la Dinamo. Așa ceva nu s-a întâmplat în istoria lui Dinamo să fie condusă cu 4-0 la pauză și să piardă cu 6-0. E un haos total acolo. Tot cu minciuni, tot cu păcăleli și vrăjeli. Că aducem, că facem și dregem, vrem rezultate și din păcate nu e chiar așa”.

Ganea nu înțelege de ce Torje a fost folosit pe poziția de vârf și îl vede pe Cătălin Țîră drept o posibilă variantă în atacul alb-roșilor, însă nu e deloc impresionat de achiziții: „Mă abțin să zic ceva de transferuri. După ce pierzi cu Steaua 6-0…. Dinamo nu mai sperie pe nimeni. În atac sunt probleme mari. Torje nu e o soluție în atac. A jucat toată viața lui în bandă. Cum să joci cu el vârf?

E Țîră. Să joace el, să tragă tare, să muncească suplimentar. A ajuns și la Dinamo! Nu poți să păcălești tot timpul. Să se pună pe picioare. Are calități, jucător bun, dar nu ajunge. Trebuie și muncă. Să aducă atacanți centrali”.

Ganea îi cere în atacul lui Dinamo pe Răducioiu, Dănciulescu sau Marius Niculae: „Să aducă două poze și buletinul!”

Într-un interviu anterior pentru FANATIK, Ganea se oferea , iar acum îi „recomandă” pe Florin Răducioiu, Dănciulescu sau Marius Niculae: „Sună-l un pic pe Florin Răducioiu și spune-i să aducă două poze și buletinul să îl legitimeze și pe el. Dacă tot s-a ridicat interdicția. Mă bag și eu! Dănciulescu ce zice? Facem trupă. Sau măcar pe Niculescu pentru lovituri libere. Din patru facem o echipă.

Eu mai bag o alunecare, un cot în piept, Răducioiu cu viteza, Danciu cu știința. Tot ce facem ceva. Mai glumim și noi, ce să facem! Purceaua e moartă în coteț. Dăm și noi soluții la oameni. Ia vezi, Marius Niculae ce zice? Ăla se mai antrenează! E maxim! Și e și mai tânăr ca noi. Sigur ar putea să mai joace”.

Ionel Ganea știe de ce Rednic ezită să vină la Dinamo: „Nu are marfă! Probabil vrea și transferuri”

Ionel Ganea consideră normală atitudinea lui Mircea Rednic, care i-a transmis lui Iuliu Mureșan să își asume responsabilitatea pentru transferuri: „Mircea Rednic tot vine de ani de zile. Nu are marfă! Dacă nu are marfă ce să facă? Probabil vrea și transferuri. Aici e problema. Eu un antrenor bun care lucrează bine cu tinerii. Are dreptate când a spus că cine a făcut transferurile să își asume răspunderea. Când pierzi cu 6-0 vrei să își asume alții vina? Toată lumea are vină acolo. Începând cu Iuliu Mureșan, cu Bonetti și jucătorii”.

Ultima oară antrenor la Timișoara în 2018 și apoi director tehnic la Dunărea Călărași, Ionel Ganea a recunoscut că nu ar accepta o ofertă de la Dinamo: „Așa bine stau eu acasă liniștit. Ce să fac la Dinamo? Nu îmi trebuie mie cu nebunii ăia. Ar fi a șasea echipă a mea cu probleme de insolvență. Nu ai ce să faci acolo fără jucători de calitate, nu la număr. Găsești jucători și fără bani”.

Chiar dacă Dinamo nu poate plăti sume de transfer pentru jucători din cauza insolvenței, Ganea dă ca exemplu modelul FC Botoșani, unde Croitoru a reușit să facă o echipă care e acum pe locul și cu salarii mai mici ca la Dinamo:„Uite Croitoru la Botoșani! Dar aduce jucători care sunt buni, nu care doar îmbracă tricoul și atât. Sau încalță ghetele și se cred fotbaliști. Visează la Ronaldo și Messi. Stai liniștit. La U Cluj au luat jucătorii de la plimbare din parc. Nu mai jucaseră de nouă luni. Plimbau câinii”.

Ionel Ganea crede că Nicolae Badea va fi noul acționar majoritar al lui Dinamo: „Îți dau în scris că el cumpără creanțe!”

Ionel Ganea e de părere că Nicolae Badea nu poate sta departe de Dinamo și că omul de afaceri și actual deținător al 7% din acțiunile lui Dinamo și palmaresul clubului vrea ca pe viitor să devină acționarul majoritar.

„Nicolae Badea tot timpul s-a implicat la Dinamo. Eu cred că asta e viața lui! Eu cred că domnul Badea cumpără active, acțiuni, creațe. Și devine acționarul majoritar.

Eu cred că Dinamo e sufletul lui. Îți dau eu în scris că domnul Badea cumpără creanțe ca să devină acționarul majoritar”, a spus Ionel Ganea în exclusivitate pentru FANATIK.