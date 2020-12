Ionuț Belei, câștigătorul Chefi la cuțite, de urgență la spital: ”Am rămas fără aer”

Ionuț Belei, câștigătorul show-ului culinar „Chefi la cuțite” sezonul 8, a ajuns de urgență la spital după ce a început să se simtă rău la primele ore ale dimineții. Concurentul de la Antena 1 a rămas fără aer în timp ce se afla pe aeroport pentru a pleca la Cluj-Napoca.

Participantul din echipa lui Sorin Bontea a precizat într-o intervenție telefonică că stresul și oboseala și-au pus serios amprenta asupra stării sale de sănătate. Cel care a primit cuțitul de aur în audiții a mărturisit că o angajată de la Aeroportul Otopeni a fost cea care a sunat la Ambulanță.

Tânărul de 26 de ani a ajuns de urgență pe mâna medicilor, care l-au diagnosticat pe Ionuț Belei cu un junghi cardiac. Din fericire, câștigătorul de la „Chefi la cuțite” nu a avut nevoie de spitalizare, simțindu-se mult mai bine acum.

Ionuț Belei, pe mâna medicilor. Câștigătorul de la Chefi la cuțite s-a simțit rău

Cu această ocazie Ionuț George Belei a fost testat și pentru noul tip de coronavirus, rezultatul fiind unul negativ. Bucătarul este în afara oricărui pericol în momentul de față, mărturisind că este pentru prima oară când pățește așa ceva.

Câștigătorul sezonului 8 al emisiunii culinare de la Antena 1 a povestit cum a început totul, declarând că s-a speriat foarte tare când a început să respire tot mai greu. Din fericire, a fost chemată o Ambulanță, care l-a dus la spital pentru analize amănunțite.

„Fiind dimineață am băut o cafea. Am vrut să intru înăuntru, am făcut controlul, dar doamna de la aeroport mă întreba dacă sunt ok. Nu am vrut să mă panichez. Și după un minut când am trecut de vamă, m-am sprijinit de perete și atunci a chemat doamna salvarea.

M-am speriat că nu am respirat bine. Și din cauza emoțiilor și a lipsei de somn. Vreau să le mulțumesc medicilor care au avut grijă de mine.

Dimineață când am vrut să mă reîntorc acasă, la Cluj, în aeroport am rămas fără aer. M-am speriat. Cei de la control au chemat medicii. Mi-au spus că am avut un junghi cardiac. Este prima dată când am pățit așa ceva.

Mi-au explicat medicii că din cauza stresului și lipsei de somn. Vreau să știți că sunt bine acum. Mi-au făcut și testul COVID. Sunt negativ și mă bucur că nu am pățit nimic grav”, a declarat Ionuț Belei la Antena Stars, informează spynews.ro.

