Ionuț Iftimoaie, dezvăluiri din culisele Survivor România 2023. De ce a fost eliminat, de fapt? Adevărul dureros a fost spus abia acum

Ionuț Iftimoaie a vorbit despre eliminarea lui de la Survivor România 2023, care a luat prin surprindere pe toată lumea. Fostul kickboxer a ajuns acasă înainte de Paști și și-a văzut familia, după aproape patru luni de supraviețuit în jungla din Republica Dominicană.

Ionuț Iftimoaie a dat detalii despre eliminarea sa bruscă de la Survivor România 2023

Plecarea ”faimosului” a avut loc în ediția de 17 aprilie, Acesta a invocat drept motiv probleme personale care au apărut în viața de dincolo de Survivor a concurentului.

”Familia ta are nevoie de tine, acasă! Sunt probleme personale de o natură extrem de importantă. Este o excepție de la ceea ce facem aici. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al tău, se pot rezolva”, erau vorbele lui Daniel Pavel, din consiliul de urgență.

Invitat marți, 25 aprilie, în emisiunea lui Cătălin Măruță, Ionuț Iftimoaie a explicat că a avut de ales, să mai rămână la Survivor România, în urma problemelor de care a auzit că au loc acasă, și să lupte până la finalul showului sau să renunțe și să se întoarcă în țară. A optat pentru a doua variantă.

Ce probleme sunt în familia lui Ionuț Iftimoaie

Ionuț Iftimoaie a dat de înțeles că mama lui nu are o stare de sănătate prea bună și că, de fiecare dată când îl privea la televizor, trebuia să ia calmante. Femeia nu suporta să-l vadă cum se ceartă cu restul participanților, fiind la depărtare mare.

”Eu în momentul în care am intrat în proiect, am intrat cu toată susținerea celor de acasă, pentru că sacrificiile nu se fac doar dintr-0 singură parte, în momentul când ai familie. În momentul când nu ai familie și acolo sunt câțiva, e mai simplu. Trebuie să vezi și ce lași acasă, și nu doar din punct de vedere al familiei, ci și din punct de vedere al businessului. Viața continuă și după Survivor.

A fost o chestie combinată. Atât în ceea ce privește partea de familie pentru că mama mea lua calmante înainte de a începe emisiunea, pentru că tensiunea era foarte mare (…) Eu mă raportam la cei de acasă, că aici o duc, m-am ambiționat să stau acolo, să lupt (…)

E atât de important în viață să ai de ales. E important să zici să până aici am avut de câștigat din acest proiect, de aici am de pierdut. Eu am și spus, din punct de vedere sportiv, odată cu plecarea mea, lucrurile chiar cred că s-au liniștit. Au rămas în competiție cei care au avut un parcurs sportiv mult mai bun” , a declarat Ionuț Iftimoaie

Ionuț Iftimoaie a făcut parte din echipa ”Faimoșilor” la Survivor România 2023. . Zece concurenți au mai rămas în momentul de față în emisiune.