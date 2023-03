Ionuț Radu debordează de optimism înainte de startul preliminariilor lui Euro 2024: “Văd grupa foarte accesibilă”. Video

Ionuţ Radu este mare favorit să fie titular în poarta naţionalei la meciurile cu Andorra şi Belarus, iar e sigur că România poate reuşi calificarea la Campionatul European.

Ionuţ Radu, conectat total pentru noua campanie: „Am simțit motivația necesară pentru a ne califica”

Portarul în vârstă de 25 de ani a dezvăluit care e atmosfera din cantonamentul echipei naționale: „Să povestesc cum a fost toată faza, am ajuns la aeroport și trebuia să fiu la 17 la Mogoșoaia, dar au întârziat bagajele și practic am ajuns la 17:15 și am intrat direct într-o ședință unde vorbea domnul Edi (n.r. Edward Iordănescu).

Am intrat într-un discurs foarte aprins, motivațional, vedeam pe toată lumea foarte concentrată, mă gândesc că e o atmosferă destul de bună. E prima zi aici, dar deja am simțit motivația necesară pentru a ne califica”, a spus „tricolorul”, pentru FRF TV. .

Radu nu se sperie de Elveția și Israel și crede mult în șansa României: „Sincer, eu văd grupa foarte accesibilă, trebuie să ne uităm pe cine avem în față, să ne concentrăm pe munca pe care trebuie să o facem zi de zi și să ne găsească ziua meciului pregătiți. Dacă noi vom fi pregătiți și 100% motivați, cu siguranță vom obține rezultatele dorite”.

Ionuț Radu, mesaj clar pentru suporterii naționalei: „Calificarea e totul sau nimic pentru noi”

Cu toate acestea, portarul nu visează la un scor fluviu în Andorra: „(n.r. Ce le transmiți celor care se așteaptă să câștigăm la scor în Andorra?) Sunt mulțumit și cu 1-0, sincer, important e să luăm cele trei puncte, cu cât mai multe goluri cu atât mai bine, dar am spus, punctele sunt importante”.

Jucătorul lui Auxerre știe cum trebuie să privească lucrurile toți fotbaliștii de la lot: „E un nou început, trebuie să fie pentru toți, să uităm eșecurile din trecut, presiunile trecutului și să trăim în prezent. Să ne punem un obiectiv în cap și să facem totul pentru a-l atinge”.

Startul fără pași greșiți în această campanie e condiția principala pentru calificare, crede Radu: „Pentru noi înseamnă totul să obținem șase puncte în primele meciuri, calificarea e totul sau nimic pentru noi, să zicem așa, pentru că nu ne-am calificat de foarte mult timp. Să începi cu dreptul e extraordinar pentru noi, pentru asta suntem aici”.

Motivele pentru care Ionuț Radu va fi preferat de Edi Iordănescu în poarta României

FANATIK a pus pe hârtie motivele pentru care Ionuț Radu va fi portarul titular cel puțin în meciurile cu Andorra și Belarus. Cu Florin Niță în formă la Parduibice, însă cu fără meciuri timp de șase luni la Sparta Praga, Ionuț Radu are șanse mari să fie titular, și de la meciurile din toamnă ale naționalei.

Evoluția sa cu Bosnia și Finlanda, singurele sale prezențe sub „tricolor” l-au convins pe selecționer să mizeze pe el. Ionuț Radu și-a găsit echilibrul în Franța, după ce a fost împrumutat la Parma, Cremonese și Genoa.