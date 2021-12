Ionuț Radu, pe picior de plecare. Inter vrea să-l folosească drept monedă de schimb pentru un fundaș brazilian

Șansele ca Ionuț Radu să plece de la Inter în perioada de mercato din această iarnă sunt din ce în ce mai mari. Presa italiană anunță că românul ar putea ajunge la Torino, ca monedă de schimb pentru un fundaș brazilian.

Ionuț Radu are zilele numărate la Inter Milano. „Nerazzurrii” vor să-l cedeze în ianuarie 2022

Potrivit , una dintre țintele principale ale campioanei Italiei pentru campania de achiziții din debutul noului an este Gleison Bremer, un jucător cotat de site-urile de specialitate la 15 milioane de euro. Cum torinezii nici nu concep să-l cedeze în schimbul unei sume mai mici de 25 de milioane de euro, în ecuație ar putea intra și jucători precum Radu, Pinamonti, Mulattieri say Vanheusden.

De serviciile s-au mai arătat interesate Genoa, unde l-ar avea ca antrenor pe Andriy Shevchenko, dar și Real Sociedad, pe care a refuzat-o în vară, din dorința de a lupta pentru postul de titular cu veteranul Samir Handanovic.

ADVERTISEMENT

„Am vorbit cu antrenorul (n.r. Simone Inzaghi), mi-a explicat că portarul trebuie să fie primul care atacă. Trebuie să am un joc bun cu mingea la picior ca să lansez acțiuni.

Asta a fost principala lui cerință. Vreau să fiu din ce în ce mai bun, acesta e cel mai important lucru”, spunea portarul, plin de entuziasm, înainte de startul sezonului, dar acum datele problemei sunt cu totul altele. Cum nu a bifat niciun minut între buturile „nerazzurrilor, acesta s-ar putea gândi serios să-și caute o altă echipă.

ADVERTISEMENT

Pe „Giuseppe Meazza” va ajunge un alt portar de top

Un motiv în plus pentru Ionuț Radu să plece de la Inter îl constituie , legitimat în momentul de față în Olanda, la Ajax Amsterdam. Format la academia lui Samuel Eto’o, acesta s-a aflat și pe lista celor de la Arsenal, dar negocierile au picat din cauza suspendării pentru dopaj dictate de UEFA după ce i s-a descoperit furosemid în urină.

„Vreau să clarific și să spun că totul a fost rezultatul unei erori umane. Am luat din greșeală un medicament care conține o substanță interzisă de WADA. Medicamentul a fost prescris prietenei mele și l-am încurcat cu o simplă aspirină pentru că ambalajul era aproape identic, ceea ce regret.

ADVERTISEMENT

Respect decizia UEFA, dar nu sunt de acord cu ea în acest caz. O consider excesivă și disproporționată, având în vedere că UEFA a înțeles că a fost vorba de o greșeală.

Toată lumea știe că duc o viață sănătoasă, iar încă de la începutul carierei mele am fost împotriva dopingului de orice fel. Am 24 de ani, iar în ultimele sezoane am avut șansa să joc aproape toate minutele, atât la Ajax, cât și la echipa națională, fiind desemnat cel mai bun portar din Olanda din ultimii 4 ani și cel mai bun din Africa în ultimii trei.

ADVERTISEMENT

Prin asta vreau să spun că nu aș fi avut nevoie să apelez la doping pentru a-mi îmbunătăți performanțele. Voi face apel la TAS pentru a-mi demonstra nevinovăția.

Sper să revin cât mai curând pe gazon, să fac ceea ce iubesc și să-mi ajut echipa. Le mulțumesc celor de la Ajax și naționalei Camerunului pentru susținerea arătată și încrederea pe care o au în mine”, spunea Onana, în iarna anului trecut, dar pledoaria sa nu a convins forul european să-i acorde clemență.