Ionuț Șerban va negocia în următoarele două zile prelungirea contractului cu Dinamo. Cine îi decide soarta. Exclusiv

Ionuț Șerban se recuperează după accidentarea suferită la un banal antrenament și care îl ține pe bară de câteva luni de zile. Jucătorul a rămas la București pentru a continua recuperarea și nu a făcut deplasarea în cantonamentul din Turcia.

Dinamo trebuie să rezolve urgent problema contractuală a fostului jucător al Sportul Studențesc, care are o clauză de reziliere de un milion de euro în cazul în care se transferă sau rămâne liber de contract. în cazul jucătorului lui Vasile Șiman, după a clubului.

Rămâne Ionuț Șerban la Dinamo? Jucătorul își va negocia prelungirea contractului zilele următoare

FANATIK a aflat că Ionuț Șerban va purta negocieri pentru prelungirea contractului în următoarele două zile. La discuții vor participa directorul sportiv Mario Nicolae și reprezentații programului DDB. Rezolvarea acestei probleme este una destul de presantă, mai ales că jucătorul mai are doar două zile contract cu Dinamo, iar clauza s-ar putea activa începând cu data de 1 iulie.

Fostul patron al Sportului Studențesc ar putea rămâne însă cu buza umflată după ce lui Dinamo i-a fost aprobată cererea de intrare în insolvență și ar putea să scape fără să plătească această sumă uriașă chiar dacă Șerban va deveni jucător liber de contract începând cu 30 iunie.

E foarte probabil ca Vasile Șiman să piardă până la 80% din suma care figurează în clauza din contractul lui Ionuț Șerban, ca urmare a intrării în insolvență. El va trebui în primul rând să se înscrie la masa credală. Ba, mai mult, procesul ar putea să dureze luni buni sau chiar ani, iar în final omul de afaceri ar putea primi doar o mică parte din clauza uriașă înscrisă în înțelegerea inițială.

Ionuț Șerban ar putea veni la antrenamente peste o lună și jumătate

Chiar dacă în cele din urmă își va prelungi contractul cu Dinamo, la fel cum a făcut-o și în iarnă, Ionuț Șerban mai are de așteptat până să revină pe teren. Acest lucru s-ar putea întâmpla cel mai devreme peste aproximativ o lună de zile și jumătate, când fotbalistul ar putea să se antreneze cot la cot cu coechipierii săi sub comanda lui . Mijlocașul central, care poate evolua și ca fundaș dreapta, a suferit o intervenție chirurgicală la ligamentul genunchiului stâng la începutul lunii aprilie.

În iarnă, Ionuț Șerban a renunțat la o sumă importantă în urma unei negocieri cu DDB-ul, pentru a nu periclita și mai mult situația financiară în care se află Dinamo: „Suporterii DDB mi-au făcut propunerea. Eu cu ei am vorbit, cu nimeni altcineva! Am renunțat și eu la niște bani pentru Dinamo. Așa mi s-a părut normal, ținând cont de situația dificilă. Nu contează foarte mult suma, pentru că oricum nu aveam eu contract foarte mare”, pentru FANATIK.

Cum s-a ajuns ca Vasile Șiman să introducă acea clauză în contractul lui Ionuț Șerban

Ionuț Șerban avea doar 16 ani când a ajuns la Dinamo și era un jucător de mare perspectivă la acel moment, fiind convocat la loturile naționale ale României U17 și U19. Vasile Șiman spera ca el să fie următorul său tun pe piața transferurilor din Liga 1 și avea mare încredere în calitățile sale: „Probabil la acel moment domnul Șiman avea și încredere mare în mine, debutasem în Liga 1 la 16 ani, eram și la loturile de juniori”, a mai spus mijlocașul de 25 de ani în cadrul aceluiași interviu.

Șerban este cel mai vechi jucător din lotul lui Dinamo și a trecut prin toate stările posibile în cei opt ani petrecuți în Ștefan cel Mare, însă niciodată nu a fost mai greu ca în acest moment: „A trecut timpul. Am venit în 2013. Am trecut prin multe la Dinamo, dar niciodată nu a fost un moment la fel de greu ca acum. Poate doar atunci când am intrat în insolvență, dar nu se poate compara cu situația de acum totuși”.

„Meritam mai mult șanse la Dinamo. Mai ales că nu cred că are niciun antrenor ce să îmi reproșeze, pentru că m-am pregătit mereu la fel. Alții care au jucat mai puțin decât mine, au primit mult mai multe șanse! Chiar dacă unii nu mai jucaseră de foarte mult timp. La mine cred că a contat foarte mult și situația contractuală. Asta e, e acum! Așa e viața de fotbalist. Sper să revin și să joc” – Ionuț Șerban, Dinamo