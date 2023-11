Iosif Rotariu îl face praf pe nepotul Dorin: ”Gigi Becali are dreptate”

Cooptat în urmă cu circa o lună la FCSB, în calitate de jucător liber, Dorin Rotariu a avut un start dezamăgitor la noua lui formație: fie ca vârf, fie aripă dreapta, posturile în care a fost folosit în patru partide.

Omul care l-a anihilat pe Maradona îi dă dreptate lui Gigi Becali pe tema Rotariu: ”La fotbal nu e pe vorbe”

Au fost trei meciuri în SuperLiga și unul în Cupa României, de două ori titular, de alte două ori venit de pe bancă, după care patronul Gigi Becali l-a trecut deja pe lista neagră, așa cum a explicat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

”Când ți se dă o șansă, trebuie să faci diferența”

Ruptura produsă atât de rapid între fotbalist și finanțator nu l-a luat prin surprindere pe unchiul lui Dorin, Iosif Rotariu, care discutase direct la Palat trecerea nepotului său la FCSB. ”N-a avut până acum, din păcate, niciun fel de realizări, iar la fotbal nu merge să trăiești pe vorbe și pe scuze. Ești obligat să demonstrezi pe teren ceea ce poți”, a punctat Rotariu senior, omul care, la CM 1990, l-a anihilat pe Maradona în celebrul România – Argentina 1-1 disputat la Napoli.

A continuat discursul pentru Fanatik: ”Băiatul și-a asumat toate riscurile atunci când a acceptat oferta de la FCSB și știa foarte bine că, venind aici, în lupta pentru titlu, trebuie să confirme repede. Să dea goluri. E singurul mod în care poți să te impui. Când ți se dă o șansă, o fructifici și faci diferența!”.

”N-ai ce căuta dacă nu confirmi”

”E dreptul domnului Becali să-l critice și nu poți nega realitatea. Dorin s-a întors în țară după șase ani petrecuți peste hotare, și-a dorit să evolueze la o formație cu obiective clare de performanță, dar poate că acum a contat și faptul că nu mai jucase de multă vreme la un ritm susținut. N-ai ce căuta însă în fotbalul mare dacă nu confirmi nivelul așteptat”, a mai punctat Iosif Rotariu.

”Am zis că dintre Rotariu și Compagno, mai bun e Compagno. Și așa e. E mai bun Compagno. Oricum, amândoi sunt zero. Mai greșesesc și eu. L-am luat pe Rotariu, am crezut că fac ceva, asta e, am dat-o în bară, am dat chix. Am crezut în el, mi-a plăcut foarte mult, dar degeaba. Trebuie să iau neapărat un atacant acum. Și chiar și un mijlocaș. Asta e cu Rotariu. Îi dau opt luni 160.000 de euro și la revedere. Pentru mine cauza Rotariu e pierdută. Să nu faci nimic o repriză întreagă? Las-o în colo de treabă. Băi, dar nimic?”.

”Șifonat” de Dragomir și de Rednic

Chiar după parafarea transferului, fostul șef LPF, Dumitru Dragomir, și-a etalat scepticismul față de reușita tranzacției. ”Lasă-mă să nu fiu foarte încântat. Nu știu dacă se mulează pe jocul FCSB-ului. Jocul FCSB-ului este foarte dificil. Aici fiecare vrea să facă mai mult, nu au un joc de concepție și de pase într-un sistem tactic. Ei joacă din talent.

În momentul când încep să joace și pe idei tactice, nu le mai stă nimeni în cale. Sunt jucători talentați. Dorin e jucător bun, serios, cuminte. De presiune mi-e frică. Îl strivește și Gigi, dar și spectatorii. Când îți trage Gigi vreo două, uiți cu buletinul în mână cum te cheamă”, sublinia Dragomir la FANATIK SUPERLIGA.

Trecerea lui Rotariu la FCSB a fost amendată și de Mircea Rednic, care ar fi vrut să-l recruteze la UTA: ”Sunt înțelegător, am o vârstă și înțeleg jucătorii. Din punct de vedere financiar, nu puteam să concurăm cu FCSB. Înainte să semnăm cu Kevin Luckassen, l-am sunat pe Rotariu, dar nu a răspuns. Așteptam un răspuns ferm: ‘Vii sau nu vii?‘. Te înțeleg și pe tine, dar trebuie să mă înțelegi și tu pe mine. Nu a răspuns și atunci am dat drumul la contract pentru Kevin”.

9 echipe se află în CV-ul lui Dorin Rotariu, care, înainte de FCSB, a mai evoluat la Poli Timișoara, Dinamo, Bruges, Mouscron, Alkmaar, Astana, Ludogoreț și Atromitos

9 selecții și un gol a strâns până acum Dorin Rotariu în tricoul naționalei