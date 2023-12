Iosif Rotariu, fostul mare fotbalist de la Poli Timișoara sau Steaua, are parte din nou de momente grele. Iosif Rotariu a dezvăluit că boala de care suferă soția sa s-a agravat. Dana, diagnosticată cu cancer la colon, a fost deja operată de 4 ori, însă boala i-a recidivat. Printre picături, .

Iosif Rotariu trece din nou prin momente dificile: “Veştile primite despre soţia mea m-au bulversat”

Momentele dificile pe care le traversează Iosif Rotariu par fără sfârșit. După ce fiica adoptivă a fostului internațional, Kassandra, a suferit peste 50 de operații din cauza osteomielitei, o afecțiune gravă care distruge articulațiile, Dana, soția lui Iosif Rotariu, luptă cu o boală cruntă.

În vară, Dana a fost operată în Turcia, însă în urma ședințelor de chimioterapie, boala soției lui Iosif Rotariu s-a agravat. Fostul mare fotbalist a recunoscut că este la pământ după veștile proaste pe care le-a primit.

„Eu am nişte probleme mai mari decât fotbalul. Am primit nişte veşti proaste despre soţia mea săptămâna trecută şi sunt bulversat”, au fost cuvintele lui Iosif Rotariu, la .

Iosif și Dana Rotariu au adoptat-o pe Kassandra la vârsta de 4 ani. Fata a împlinit de curând vârsta de 18 ani, iar în ciuda problemelor de sănătate, fiica lui Iosif Rotariu încearcă să ducă o viață normală și merge la liceu, unde învață foarte bine.

Iosif Rotariu, verdict în cazul lui Dorin Rotariu: „Nu eu joc în locul lui”

Dorin Rotariu va pleca sigur de la FCSB în această iarnă. . Întrebat despre o nouă destinație a nepotului său, Iosif Rotariu a evitat să dea un răspuns. Fostul fotbalist a răspuns elegant și a precizat că jucătorul în vârstă de 28 ani este responsabil pentru alegerea unei noi echipe.

„Iar despre nepotul meu Dorin, este problema lui unde va juca şi cum. Nu vreau să comentez. Este problema lui unde vrea să meargă. Nu ştiu dacă Dinamo sau Hermannstadt.

Cât am fost jucător de fotbal am făcut şi greşeli, am făcut şi lucruri bune. El ştie cel mai bine, are 28 de ani. Nu joc eu în locul lui. S-au scris prea multe lucruri neadevărate. Cel mai bine, evit.

Eu ştiu ce s-a întâmplat şi nu vreau să mai comentez aceste lucruri. Mă uit la toate meciurile din campionat”, a mai spus Iosif Rotariu. Dorin Rotariu a ajuns la FCSB în octombrie, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK.