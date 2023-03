Irina Fodor, în pericol de moarte la America Express! Răzvan nu a știut nimic: ”Erau mașini cu mitraliere”

La televizor se vede cum echipele de la America Express au ajuns uneori în situații periculoase și, în diferite interviuri, chiar vedetele au povestit că echipa de securitate a fost nevoită să intervină, dar ce s-a aflat până acum este doar o mică parte din ce s-a întâmplat exact în cele două luni de concurs. Însăși Irina Fodor a fost în mare pericol, dar lui Răzvan Fodor i-a fost ascuns adevărul.

Irina Fodor, gata să fie răpită în America Express. Informațiile pe care nimeni nu le știe

În cele patru zile în care America Express se difuzează la televizor, telespectatorii au ocazia să cunoască o altă față a concurenților, dar și o mare parte din cultura țărilor în care au ajuns. Însă, dincolo de peisajele și obiceiurile fascinante, se ascund lucruri nebănuite.

ADVERTISEMENT

Cu diferite ocazii, publicul a aflat că , însă nu au știut decât despre o mică parte…până acum. Mona Segall și Robert Lionte- producătorii show-ului de la Antena 1- au fost invitați în podcast-ul lui Mihai Morar și au făcut dezvăluiri incredibile din culisele America Express.

Astfel, de departe, cele mai de speriat locații s-au aflat în Mexic. Echipa de producție și concurenții aveau reguli stricte pe care din motive de siguranță nu aveau voie să le încalce sub nicio formă, dar nici așa nu erau complet protejați.

ADVERTISEMENT

„Periculos cum vezi în filme. Prima oară crezi că e un clișeu, că nu e atât de periculos, că tu ești într-o zonă care e mai safe, după care te lovește realitatea când auzi sau vezi la știri că în orașul în care ești, un orășel gen Ploiești, au omorât 10 oameni cu o zi înainte…te lovește.

„Răpesc tot și nu-i mai găsește nimeni”

Cred că eram în Guanajuato, într-un oraș, și regula de bază era să pleci până apune soarele. Nu mai erau nici ei, la 8-8:30 era gol și am întârziat și a trebuit să o luăm pe autostradă și pe autostrada aia că să ajungem în următorul oraș.

ADVERTISEMENT

Trebuia să mai trecem pe lângă alt oraș care se numea Celaya, care era în top cinci cele mai periculoase din lume și din povești, din ce am înțeles de la echipa de security vin de pe câmp, blochează autostrada, fură, răpesc tot și pleacă din nou pe câmp, nu-i mai găsește nimeni. Și am făcut o logistică, am plecat cu toate mașinile, pază armată în față, la mijloc și în față”, a povestit

„Acum am avut o securitate sporită față de alte sezoane”

Mona Segall a mărturisit că tocmai din cauza situațiilor de tipul celei prezentate anterior, a fost nevoie ca sezonul acesta să suplimenteze echipele de securitate și că s-a întâmplat chiar să călătorească însoțiți de mai multe echipaje de pază armată.

ADVERTISEMENT

„A trebuit să ne așteptăm unii pe alții, să plecăm în șir indian, dar era noapte. Nu se vedea nimic. Plus că în momentul în care ajungi în hotel, ai mâncare, n-ai mâncare, apă, nu-ți mai dă nimeni voie să ieși să-ți iei ceva.

ADVERTISEMENT

Acum am avut o securitate sporită față de alte sezoane. Ei verifică zona în care sunt, au legături la diverse tipuri de poliții federale, locale, companii private care lucrau la rândul lor cu autoritățile de acolo”, a dezvăluit Mona Segall.

Mona Segall, omul din spatele America Express: „ În mașina Irinei era cineva înarmat”

De acasă, Răzvan Fodor a mai aflat, poate, că soției sale , dar ce nu știe el este că Irina Fodor a fost la un pas să fie răpită în timpul filmărilor. Mona Segall a povestit episodul și a mărturisit că, până acum, au preferat să-i ascundă artistului adevărul.

„Eu am ajuns cu Irina înainte, așteptam concurenții și în mașina Irinei era cineva de la securitate, înarmat, și acea persoană, acel bodyguard al Irinei ne-a spus: ‘În momentul ăsta intrați în curtea asta și nu vă mai mișcați de aici!’.

Și ne-au băgat într-o curte și nu ne-au mai lăsat să ne mișcăm de acolo, pentru că el văzuse pe cineva care făcea poze fetelor din echipă și Irinei pe ascuns și a spus că e zona din care se răpesc cele mai multe fete pentru că era la 25 de km la granița cu un alt stat, foarte periculos, unde poliția era coruptă și nu existau federali și acolo fug.

Ajung acolo și nu mai ai ce să le faci și erau copaci în care erau atârnate toate pozele celor dispăruți. Ne-au ținut acolo, au chemat federalii, toată zona s-a umplut de federali și pe urmă am putut ieși când au venit concurenții, dar erau mașini cu mitraliere care mergeau în jurul nostru”, a povestit producătoarea America Express.