Prima reacție a Irinei Fodor după finala Asia Express. Ce mesaj le-a transmis prezentatoarea câștigătorilor sezonului 4

Show-ul de aventură de la Antena 1, care a ținut pe toată lumea cu sufletul la gură , s-a terminat duminică seara, iar .

Mihai și Elwira Petre s-au luptat cot la cot cu băieții de la „Noaptea Târziu”, însă primii care au ajuns la Irina Fodor a fost cuplul de dansatori, plecând astfel acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro, dar și cu titlul de câștigătorii sezonului de pe ”Drumul Împăraților”.

Irina Fodor, mesaj de suflet după finala ”Asia Express”

Astfel, după difuzarea finalei, cea care le-a fost alături și i-a îndrumat pe concurenți timp de două luni a avut un mesaj de transmis pentru întreaga echipă ”Asia Express”, dar și pentru finaliști, în special pentru Mihai și Elwira Petre.

Irina Fodor, după ultima ediție a show-ului, una din care nu au lipsit certurile, lacrimile, emoțiile și bucuria, a ținut să îi felicite pe câștigători, dar și pe Emi și Cuza, băieții care au plecat acasă cu capul sus, .

Iar pe lângă mesajul adresat concurenților, frumoasa prezentatoare a ținut să spună câteva cuvinte și despre ce a însemnat acest proiect pentru ea, în care a fost cooptată după ce Gina Pistol a anunșat că este însărcinată, lucru care a făcut-o să ia o pauză mică de la televiziune.

„Două luni în care am fost familie, două luni într-un proiect ca nici un altul, care ne-a oferit momente prețioase pentru o viață întreagă și o aventură de neuitat. ❤️

Felicitări, @mihaipetreofficial și @elwirapetreofficial !🌟🎉👑👑 Felicitări, @emi.ntz și @cuza.nt! Ne-ați oferit o finală demnă de Drumul Împăraților! @asiaexpressromania”, a scris Irina Fodor, pe pagina personală de Instagram, imediat după ce show-ul de aventură de la Antena 1 a ajuns la final.

Mihai Petre: „Una dintre cele mai importante competiții”

După ce a fost declarat învingătorul sezonului alături de soția sa, Mihai Petre a avut și el un mesaj de transmis. Pe rețelele de socializare, dansatorul spune că nu a visat vreodată că o să facă parte dintr-o asemenea aventură, iar câștigarea sezonului a fost chiar un lucru total neașteptat, deși foarte dorit.

”Dacă în urmă cu un an cineva mi-ar fi spus că voi pleca în Asia Express, i-aș fi spus că e nebun. Ideea a prins contur datorită fetiței mele, Catinca, unul dintre cei mai mari fani ai emisiunii. Așa am ajuns să trăiesc una dintre cele mai intense experiențe din viața mea! Pentru că asta a fost atât pentru mine, cât și pentru @elwirapetreofficial această cursă nebună – una dintre cele mai importante competiții din viața noastră”, a spus Mihai Petre pe Instagram.

Emi și Cuza, reacție emoționantă după ”Asia Express”

Nici băieții de la ”Noaptea Târziu” nu s-au lăsat mai prejos. După ce au bifat finală, dar au pierdut titlul de câștigării ediției la limită, Cuza și Emi și-au făcut și ei gândurile, trăirile și sentimetele publice.

Cei doi se declară extrem de mulțumiți de cele trăite și spun că show-ul prezentat de Irina Fodor a legat și mai mult prietenia de care se bucură încă din liceu.

”Am câștigat mai mult când nu am câștigat…am câștigat un frate @emi.ntz , am câștigat o viață frumoasă și v-am câștigat pe voi!!! Povestea s-a terminat. Am reușit să o trăim pe toată. ”Asia Express” pentru noi a fost mai mult decât un concurs, mai mult decât un show tv… a fost o lecție în viață, un profesor bun care ne-a învățat că nimic nu ține veșnic, nimic nu e capital… dar poate cel mai important: parcursul și experiența contează mai mult decât rezultatul.

Am avut șansa să cunoaștem sute de oameni minunați, am dormit în zeci de case și am mers cu sute de mașini. Nu am avut bani, telefon, mașină sau căsa, dar le-am avut pe toate. Am avut șansa să descoperim niște colegi minunțți și să concurăm în finală cu cei mai buni dintre noi, așadar felicitări @mihaipetreofficial și @elwirapetreofficial!”, a scris Cuza pe internet, completat fiind și de coechipierul său.

“Am plecat cei mai buni prieteni si ne-am întors frați!!” Îți mulțumesc pentru toată experiența și pentru toate momentele! S-a terminat povestea asta, vor mai fi altele!”, a scris Emi pe Instagram.