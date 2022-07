Irina Loghin, jefuită pe litoral: “De atunci, le țin sub cheie”. Ce avere are regina muzicii populare

Irina Loghin nu mai poarte costumele populare vechi, de valoare. Regina muzicii populare a luat această decizie, după ce i s-a furat un costum din camera de la mare. De atunci, le ține “sub cheie”.

Irina Loghin își ține averea “sub cheie”, după ce a fost jefuită pe litoral

Pentru Irina Loghin, costumele populare sunt o adevărată avere. Are o mulțime de ii și fote, pe care le ține “sub cheie”. Regina muzicii populare a luat această decizie după ce i s-a furat un costum valoros, din camera de hotel de la mare. În schimb, la spectacole și la evenimente, oamenii s-au obișnuit să o vadă în celebra ei rochie albă, stilizată.

Irina Loghin, în vârstă de 83 de ani, are venituri frumușele și este tare atentă la imaginea ei. Pe lângă câștigurile obținute în urma activității artistice excepționale, artista primește și o pensie specială de la stat pentru activitatea sa politică. de la statul român pentru activitatea sa din politică, potrivit datelor de anul trecut.

Motivul pentru care Irina Loghin nu mai poartă costume populare autentice

Cu toate acestea, regina muzicii populare a câștigat bine de-a lungul timpului, fiind o artistă iubită și solicitată de public. După o carieră impresionantă de zeci de ani, artista trăiește într-o casă impunătoare din Băneasa, are mai multe terenuri și alte bunuri achiziționate. Totuși, artista consideră că cea mai mare avere a sa sunt costumele populare autentice, pe care nu le mai poartă la evenimente și preferă să le țină încuiate. Regina muzicii populare a ajuns la această decizie, după ce i s-a furat un costum valoros din camera de hotel de pe litoral.

”Mi s-a furat de la mare, din hotel, un costum frumos, vechi, autentic. De atunci le țin sub cheie, nu le mai port pe acestea”, a declarat Irina Loghin, pentru FANATIK.

Recent, la Zilele Drapelului de la Comarnic, artista a optat să poarte o rochie cu imprimeuri florale. În ultimii ani, celebra interpretă de muzică populară urcă pe scenă purtând mai mult costume și rochițe stilizate, decât costumele populare.

La ce se uită Irina Loghin la TV

Irina Loghin are un stil de viață activ și fiecare zi este atent organizată. Când nu merge la evenimente, aleargă în Parcul Herăstrău, își pregătește cu atenție alimentele pe care le consumă, citește și nu pierde nicio ediție a emisiunii ei preferate, ”Vedeta populară”, de la TVR 1.

”Urmăresc cu mare plăcere emisiunea aceasta. Apar foarte mulți interpreți talentați. Am fost la Dej, unde am fost invitată cu Adriana Antoni. Cineva ne-a vrut pe amândouă. Noi avem o colaborare împreună de acum 8-9 ani. Așa de frumos ne-au primit ardelenii! Am plecat cu satisfacție. Au savurat melodiile noastre, deși erau foarte mulți tineri. Când zici Ardeal… e ceva! Și eu am fost angajată la Ansamblul Miorița de la Brașov”, și-a amintit artista.

Ani de zile a cântat în duet cu regretatul artist Benone Sinulescu. La concertele lor, oamenii umpleau stadioanele. Spune că acele vremuri au apus și că folclorul nu mai este promovat ca altădată.

Cum se menține în formă Irina Loghin: Nu mai consumă carne de peste 40 de ani

Regina muzicii populare are un regim alimentar sănătos. Nu mai consumă carne de mai bine de 40 de ani, dar în schimb preferă carnea de pește. Chiar și sarmalele le face din pește. ”Pentru mine carnea e străină de mai bine de 40 de ani. Dar încerc să mănânc alimente bio, însă nici ceea ce cumpărăm din comerț sau de la piață nu mai este ca altădată. S-a dus tot. Nu știi dacă fructele sau legumele sunt sau nu injectate.

De 10 ani consum lapte de vacă de la cineva. Măcar știu că vaca dă lapte adevărat”, a declarat regina muzicii populare, Irina Loghin. Artista aleargă în fiecare zi prin Herăstrău și s-a declarat dezamăgită de starea deplorabilă în care au ajuns

Irina Loghin este căsătorită cu fostul spostiv, Ion Cernea. Au împreună doi copii frumoși, pe Ciprian și pe Irinuca,