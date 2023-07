Irinel Columbeanu, părăsit de iubita sa milionară. Ce s-a întâmplat între cei doi: ”Nu o voi mai căuta”

Irinel Columbeanu și iubita lui, Ani, s-au despărțit. A fost părăsit fostul milionar de afaceristă? Deși lucrurile păreau că merg ca pe roate între cei doi, iată că relația nu avea să dureze chiar atât de mult.

Irinel Columbeanu și Ani s-au despărțit

Irinel Columbeanu și Ani s-au cunoscut în Deltă. Fostul afacerist era mai fericit ca oricând și spunea că iubește din nou. Totuși, se pare că ceva s-a schimbat, iar femeia a încetat să îl mai caute. Ea a fost cea care a rupt relația?

Într-un interviu acordat recent, Irinel Columbeanu a recunoscut că este din nou un om singur. Se pare că relația cu Ani s-a terminat

Cei doi nu au mai vorbit de când acesta a plecat din România. Spune că nu a fost să fie, însă e mai bine așa. Nici Irinel Columbeanu nu mai e dispus să o caute pe Ani și spune că după ce a văzut-o pe Irina nici că se mai gândește la o relație.

„Nu am mai vorbit cu Ani de când am plecat. N-a fost să fie. Nu-mi mai trebuie o relație, nu o voi mai căuta. După ce am văzut-o pe Irina nu-mi mai arde de altceva”, a spus Irinel Columbeanu, într-un interviu acordat pentru .

Cum s-au cunoscut cei doi

Menționăm faptul că relație dintre Irinel Columbeanu și Ani părea una destul de promițătoare. Cei doi s-au cunoscut la doar câteva zile după ziua de naștere a fostului afacerist. Acesta a împlinit 66 de ani, iar femeia era turistă în locul unde el a ajuns.

A fost dragoste la prima vedere, povestea acesta, adăugând că afacerista preferă să nu ofere declarații și să țină totul doar pentru ea.

”A fost dragoste la prima vedere. Ani a venit aici ca și turistă. Ne-am cunoscut acum câteva zile. Este o doamnă finuță, delicată, sociabilă și foarte respectuoasă. Ea nu dorește însă să dea amănunte din viața ei.

Mi-a atras atenția încă de când am văzut-o prima oară. Suntem împreună în Delta Dunării, la Periprava, la pensiunea prietenului meu, Andu Stamate. Aici totul este mirific, inclusiv compania pe care o am”, mărturisea Irinel Columbeanu, pentru aceeași sursă.

Ce se întâmplă mai departe în viața fostului afacerist? Deși nu mai este într-o relație, acesta urmează să plece într-o vacanță. A fost invitat de un bun prieten la Marbella, unde va merge singur în luna iulie.