Isabela, amenințată de Daniel Onoriu? A cerut ordin de protecție împotriva soțului ei

Femeia susține că este în mod repetat de bărbatul cu care și-a împărțit viața în ultimii ani și de care vrea să divorțeze acum. Acum a cerut ordin de protecție împotriva sportivului care și-a refăcut viața sentimentală.

Isabela, advertismente din partea lui Daniel Onoriu? Soția pilotului de raliu se teme pentru propria viață

Isabela Onoriu a cerut ordin de protecție provizoriu împotriva lui Daniel Onoriu, precizând că a vrut o separare amiabilă, la notar. În următoarele 5 zile vedeta nu se poate apropia de cea cu care este încă însurat.

Mai mult decât atât, șatena spune că primește amenințări repetate de la sportivul care a stat în comă 55 de zile. Femeia crede că viața îi este pusă în pericol, acesta fiind și motivul pentru care a luat măsuri drastice.

„În urma acestei postări am decis să merg la Secția 2 de Poliție,pentru că simt că viața mea este pusă în pericol. Primesc zilnic tot felul de amenințări cu moartea din partea actualului meu soț.

Mă tem foarte mult pentru viața mea și nu pot lăsa lucrurile așa. S-a dispus în urma audierii mele un ordin de restricție de protecție, provizoriu. Se va ajunge săptămâna viitoare în instanță.

Judecătorii vor decide cât se va prelungi acest ordin pentru că nu pot trăi în fiecare zi sub semnul amenințărilor cu moartea. Deci chiar nu mai pot. Îi vor pune brățară de monitorizare.

Eu voi fi monitorizată în permanență, el la fel. Nu are voie să se apropie la mai puțin de 300 de metri de mine”, a declarat Isabela Onoriu la un post de televiziune, conform .

Daniel Onoriu, prima reacție după declarațiile Isabelei

Daniel Onoriu nu recunoaște că și-a amenințat . Cu toate acestea spune că i-a adresat injurii femeii cu care este căsătorit în continuare chiar dacă în viața sa a apărut o femeie brunetă, în vârstă de aproximativ 44 de ani.

În plus, pilotul de raliu a mai ținut să sublinieze că nu a lovit-o niciodată pe soția sa, în ciuda faptului că aceasta l-a abandonat după suferința prin care a trecut cu operația de micșorare de stomac.

„Niciodată în viața mea (n.r. nu am amenințat-o), doar am înjurat-o și atât. Eu nu pot să bat o femeie, nu pot să bat un copil, că sunt vai de mama mea, am stat 55 de zile în comă. Ea m-a abandonat ca pe un câine. E normal așa ceva?”, a spus Daniel Onoriu.