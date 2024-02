„Își compromite cariera!”. Dumitru Dragomir îi plânge de milă unui antrenor din SuperLiga

că Nicolae Dică are șanse mici să o scape pe FC Voluntari de la retrogradare. Fostul președinte al LPF verdict în privința luptei la retrogradare.

Dumitru Dragomir, semnal de alarmă pentru Nicolae Dică: „Dacă îi scapă de la retrogradare să îi facă un bust”

: „Păi frate, dacă Voluntariul scapă de retrogradare sunt eroi naționali. Dacă Dică îi scapă de retrogradare să îi facă lui un bust acolo”.

ADVERTISEMENT

După ce a dus-o pe CS Mioveni spre retrogradare, un nou eșec i-ar putea păta CV-ul și mai mult fostului antrenor al FCSB: „Mie îmi pare rău de el că își alege echipe, adică n-are ce face până sare. Se duce la echipe slab cotate. Trebuie să facă ceva să strângă rândurile ca să nu își compromită cariera.

Dar nu are cu cine săracul. Ascultați-mă ce vă spun. De-asta zic eu că noi alergăm după antrenori în loc să alergăm după fotbaliști. Pentru că eu îi văd cum joacă”, a mai spus fostul conducător al fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

Nicolae Dică, misiune imposibilă la FC Voluntari? „Dinamo și Botoșani sunt în creștere”

Moderatorul Criste Coste a adus aminte de discursul lui Dumitru Dragomir în privința Voluntariului: „Ați spus-o și acum trei săptămâni când erau 11 puncte de Dinamo și Botoșani că ar fi o minune să scape anul ăsta de retrogradare. Dinamo și chiar și Botoșaniul sunt în creștere. Aproape să-i încurce pe Craiova.

Dică acum după Mioveni și Voluntariul… Se duce și el acolo e căutat până la urmă. Ne-ar trebui materia primă înainte să găsim dascălul”, a concluzionat jurnalistul.

ADVERTISEMENT

Program infernal pentru echipa lui Nicolae Dică în finalul sezonului regulat

Echipa lui Nicolae Dică e pe locul 13 în clasament după 26 de meciuri. Ilfovenii au 27 de puncte, la egalitate cu Poli Iași, locul 14 și la 5 puncte în fața lui Dinamo, respectiv 7 puncte față de FC Botoșani.

FC Voluntari va avea însă un program dificil în ultimele patru etape ale sezonului regulat. Meciul următor echipa lui Nicolae Dică va juca în deplasare cu Universitatea Craiova, apoi va întâlni pe teren propriu cu FCSB. În ultimele două etape ilfovenii vor întâlni Sepsi în deplasare și U Cluj acasă.

ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist al FCSB a fost descumpănit după înfrângerea cu UTA: „Nu ne-am câștigat duelurile, nu am reușit să fim mai oportuniști în ultimii 20 de metri, avem de lucrat, nu reușim să luăm acțiuni 1 contra 1. Avem mult de muncă, știm acest lucru, vom vedea ce vom face.

Da (n.r. – este îngrijorat de problemele din ofensivă), în momentul când nu marchezi, trebuie să înțelegem că în careu trebuie să fii dur, să câștigi duelul, să iei fața adversarului și să marchezi.

Clasamentul este strâns, dar de asta s-au apucat de fotbal, sunt jucători cu experiență, unii au mai trecut prin momente dificile, e important să menținem echipa în prima ligă. Trebuie să schimbăm atitudinea, să punem presiune, trebuie să înțeleagă că trebuie să joace sub presiune, doar așa pot face performanță. Am așteptări de la toți jucătorii, când intră pe teren, îi bag pentru că am încredere în ei și trebuie să ajute echipa”.

Dumitru Dragomir crede că FC Voluntari e principala contracandidată la retrogradare