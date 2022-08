Iubita lui Sebastian Dobrincu, pe scenă alături de Ronan Keating. Cei doi vor lansa o melodie împreună

Ronan Keating a ajuns în România cu ocazia We Love Music Festival, un eveniment organizat la Râmnicu Vâlcea, iar iubita lui Sebastian Dobrincu a cântat alături de acesta. Ioana Ignat va lansa o melodie alături de celebrul solist.

Iubita lui Sebastian Dobrincu, pe scenă alături de Ronan Keating

Celebrul cântăreț de origine irlandeză pare să se fi simțit foarte bine în România, unde a mai venit și în trecut. Artistul pop a fost bine primit de către publicul român prezent la We Love Music Festival.

Ioana Ignat a dat lovitura și a reușit să obțină șansa de a cânta o piesă cu Ronan Keating.

În cadrul festivalului de muzică de la Râmnicu Vâlcea, Ioana Ignat a interpretat celebra melodie “If Tomorrow Never Comes” a cântărețului irlandez. La final, Ronan Keating i-a oferit o îmbrățișare .

“Sunt foarte entuziasmată să urc pe scenă, urmează să cânt o melodie cu Ronan și sunt nerăbdătoare!

Am și emoții! Dar sunt foarte obosită, pentru că am avut o zi lungă! Bineînțeles că am emoții, dar e mai mult o nerăbdare așa… De-abia aștept să intru pe scenă!”, a declarat Ioana Ignat pentru , înainte de a urca pe scenă alături de Ronan Keating.

La We Love Music Festival au fost prezenți și alți artiști internaționali de renume, printre care Haddaway și Lou Bega, recunoscuți pentru hiturile “What is love”, respectiv “Mambo no. 5”.

De asemenea, nu au lipsit nici artiștii români, printre care Bibi, Arsenie (fost membru O-Zone), Antonio Pican și Connect-R.

Ioana Ignat, colaborare cu Ronan Keating

Fosta concurentă de la Vocea României 2014 va lansa o melodie alături de Ronan Keating. A reușit să obțină această colaborare cu ajutorul unor prieteni comuni, printre care și un colaborator de-ai fostului membru al trupei Boyzone.

“Printr-un prieten comun și prin Universal Music. Care a făcut cumva să se întâmple, să se concretizeze lucrurile și prin acest prieten comun s-au legat lucrurile.

Daniel Healy ne-a făcut legătura, care este compozitorul piesei pe care o voi lansa împreună cu Ronan. Și da, abia aștept!”, a mai explicat artista pentru sursa citată.

Iubita este convinsă că melodia lansată alături de Ronan Keating va fi foarte bine primită de public. Este vorba despre o piesă de dragoste, iar artista crede că va avea succesul meritat.

Cântăreața își dorește foarte mult să fie recunoscută și la nivel internațional. În prezent lucrează la un album în limba engleză.

În luna septembrie, tânăra artistă va lansa un nou single, după cum a anunțat în cadrul aceluiași interviu.