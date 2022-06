Iubitul Elenei Udrea reacționează după decizia de repatriere. Ce a postat pe facebook

Iubitul Elenei Udrea a postat un mesaj pe contul personal de facebook, după hotărârea instanței de la Sofia ca partenera sa să fie extrădată, în România. Adrian Alexandrov crede că mai multe ”voci” au început să vadă nedreptatea din cazul Elenei Udrea.

Adrian Alexandrov spune că a început să se observe nedreptatea din condamnarea Elenei Udrea

”Mă bucură faptul că au început din ce în ce mai multe voci să ceară DREPTATE în cazul Elenei Udrea”, a notat Adrian Alexandrov, pe pagina sa de facebook, făcând referire la două nume care au scris despre situația fostului ministru al turismului.

”Ma bucura faptul ca au inceput din ce in ce mai multe voci sa ceara DREPTATE in cazul Elenei Udrea. Domnul Rosca Stanescu este un cunoscut critic al fostului presedinte Traian Basescu, si a Elenei Udrea, dar cu toate acestea pune sub semnul intrebarii aspecte importante din “condamnarea” ei.

Domnul profesor Adrian Severin a spus, citez: “ scopul nu scuza mijloacele și nedreptatea făcută unuia indiferent ca o cheamă Udrea, amenință drepturile tuturor cetățenilor” vorbe care ar trebui sa dea de gândit tuturor, inclusiv celor care se bucura de condamnarea abuziva a Elenei Udrea, indiferent de metode si cu încălcarea flagranta a Drepturilor Omului și a Constituției”, apare în

Elena Udrea va fi adusă joi în România. Unde își va executa pedeapsa

, joi, 16 iunie, după ce pe data de 10 iunie,

Fostul politician va fi închis la Penitenciarul Târgșor, unde se află numai femei. Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, spune că la Târgșorul Nou se află condiții foarte bune.

”Spaţiile de deţinere sunt amenajate, astfel încât să permită iluminatul natural şi artificial precum şi aerisirea optimă a acestora. În fiecare cameră sunt montate mese pentru servirea hranei, rafturi pentru depozitarea produselor, cuiere şi bănci iar în baie rafturi pentru păstrarea încălţămintei.

Celelalte bunuri de folosinţă îndelungată sunt păstrate la magazia penitenciarului unde deţinutele au acces conform programului stabilit. Grupurile sanitare sunt dotate cu chiuvetă, duş, oglindă, etajeră şi vas WC, compartimentate astfel încât să asigure intimitatea persoanelor custodiate.

Cabinele de toaletă sunt despărţite de grupul sanitar prin intermediul uşilor PVC, având asigurată ventilaţie naturală printr-o fereastră. Accesul la apă potabilă este asigurat permanent, prin racordarea Penitenciarului Ploieşti-Târgşorul Nou la o sursă autorizată proprie. Calitatea apei, este certificată periodic prin buletine de analiză, scopul fiind acela ca valorile să corespundă normelor în vigoare”, a spus președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, într-un comunicat de presă.