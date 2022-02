Motivul pentru care Iuliu Mureșan nu a mai plecat de la Dinamo. Cortacero putea numi administratorul special!

faptul că Iuliu Mureșan a fost aproape să își dea demisia de la Dinamo de două ori, însă în cele din urmă a fost întors din drum de Răzvan Zăvăleanu.

În spatele acestei decizii nu stă însă doar colaborarea și relația foarte bună a tandemului Mureșan – Zăvăleanu, ci și scenariul horror ca Pablo Cortacero să impună noul administrator special al lui Dinamo.

Zăvăleanu dezvăluie motivul pentru care Mureșan nu a mai plecat de la Dinamo: „Principalul motiv pentru care am insistat”

Răzvan Zăvăleanu a declarat la că adevăratul motiv pentru care l-a împiedicat pe Iuliu Mureșan să își dea demisia e faptul că Pablo Cortacero ar fi numit următorul președinte la Dinamo.

În Adunarea Generală a Acționarilor Pablo Cortacero are majoritate, prin urmare spaniolul ar putea numi administratorul special, acest post fiind de altfel un reprezentant al acționarilor în activitatea clubului: ,,Este o concluzie logică, de bun simț, nu trebuie să aibă cunoștințe de drept și legea insolvenței că să fie trasă. Dacă Iuliu Mureșan ne-ar spune adio mâine, foarte posibil ca noul administrator special să fie numit de Pablo Cortacero”.

Administratorul juridic al „câinilor” le cere suporterilor sprijinul și consideră că principalul obiectiv al conducerii în acest moment e salvarea clubului de la faliment: „Sunt aspecte complicate, care sunt dincolo de problema sportivă, nu o ignorăm, dar în primul rând ne interesează să rezolvăm problemele ce țin de existența clubului. Mureșan are experiența necesară pentru a gestiona aceste lucruri. Mai trebuie făcute reglaje fine, mai trebuie că părțile să se obișnuiască una cu cealaltă, probabil că mai multe rezultate pozitive ar aduce o mai mare liniște. Le cer fanilor să aibă răbdare, să sprijine echipa, pentru a putea construi în această perioadă a insolvenței”.

O eventuală plecare a lui Iuliu Mureșan ar putea afecta și mai mult situația deja dificilă de la Dinamo: „Pentru reușita unui plan de reorganizare, este necesară o bună colaborare între administratorul judiciar, noi, și administratorul special, în speță domnul Mureșan. Închipuiți-va ce ar fi ca în calitate de administrator special să fie o persoană care o ia pe propriul drum. Dinamo are suficiente războaie deschise în acest moment, încât nu mai are nevoie de încă unul, care ar afecta activitatea zilnică. Planul de reorganizare este respectat, dar nu știu ce s-ar putea întâmpla dacă am avea un administrator special alături care nu am putea avea o colaborare”.

Răzvan Zăvăleanu e conștient că Dinamo are nevoie de un investitor: „Este nevoie de o injecție de capital”

Zăvăleanu atrage atenția că în acest moment Dinamo nu ar putea să acopere toate cheltuielile în afara procedurii de insolvență: „Este important să găsim un investitor raportat la datoriile pe care trebuie să le plătim înainte de intrarea în procedura de insolvență. Nu avem de unde să producem asemenea sume de bani prin eforturile singulare ale societății, este nevoie de o injecție de capital, pentru a acoperi aceste sume”.

Unul dintre posibilii investitori s-a retras deja din cursă în timp ce negocierile cu alți oameni de afaceri interesați avansează destul de greu: „Unul dintre cei doi potențiali investitori cu care discutăm s-a retras, a transmis că nu vrea să se asocieze cu niciun fel de scandal, cu ceilalți lucrurile evoluează foarte încet pentru gustul meu. A mai apărut încă cineva, oamenii își doresc confidențialitate, nu mă hazardez să spun ceva foarte concret”, a mai explicat administratorul juridic.

Pe de altă parte, sponsorul principal al echipei, Unibet și sponsorul tehnic, Macron, sunt foarte aproape să prelungească contractele cu Dinamo: „Sunt mai multe discuții, dar în principiu, având în vedere că UNIBET a fost o companie alături de Dinamo în momente dificile, am tinde spre continuitate, atâta vreme cât această companie și-a exprimat disponibilitatea de a lega un nou contract cu Dinamo. ,Există o înțelegere cu Macron, dar amănuntele va trebuie să le discutăm mai încolo, 1-2 săptămâni, dar principial avem o înțelegere cu Macron, probabil vom continua și din sezonul următor”.

Dinamo nu va mai juca pe Arena Națională. Clubul are datorii de 100.000 de euro

că Dinamo are datorii mari către Primăria Capitalei pentru neplata chiriei de pe Arena Națională și nu va mai putea evolua pe acest stadion, lucru confirmat de Răzvan Zăvăleanu: „În sezonul 2020-2021, Dinamo a închiriat pentru câteva meciuri Arena Naţională, însă trebuie să plătească datoriile de 100.000 de euro pentru a putea juca din nou”.

Dinamo încearcă să revitalizeze departamentul de marketing, iar Dinamobilul a revenit în acțiune la meciurile echipei, însă Zăvăleanu anunță și alte surprize pentru fani: „Trebuie să vă spun că vom avea un magazin fizic, într-o locație fixă, așa cum îi stă bine unui club de tradiție.

Este deja în formă finală un site, se lucrează la partea de magazin online, sper că în cât mai scurt timp acesta să fie pus în operă și toată lumea să poată profita, mai există și alte proiecte de marketing, care se fac împreună cu DDB, sper să le puteți vedea cât mai repede. Ofițerul nostru de presă Culina a fost însărcinat și cu aspecte de marketing, avem credința că se va vedea acest lucru”, a mai dezvăluit Zăvăleanu pentru sursa citată.