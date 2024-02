Ivailo Petev le răspunde criticilor: „Le-am dat prea multe materiale. Am fost în situații mai grele”

Universitatea Craiova nu se află într-o formă de zile mari, însă Ivailo Petev știe cum poate să redreseze situația de la gruparea din Bănie. Antrenorul bulgar a răspuns criticilor și a mărturisit că „alb-albaștrii” nu vor mai da astfel de motive pe viitor.

Ivailo Petev, despre Universitatea Craiova – FC Voluntari: „Trebuie să ieșim singuri de aici”

Cu un singur succes în 2024, Universitatea Craiova se gândește la cele trei puncte cu FC Voluntari. Ambele formații sunt în sobsolul , de la ora 20:00.

Ivailo Petev se așteaptă ca „alb-albaștrii” să își ia revanșa în fața suporterilor de pe stadionul „Ion Oblemenco” și să câștige cu FC Voluntari. Ilfovenii sunt printre „victimele” preferate ale Universității Craiova în SuperLiga din ultimii ani.

„Așteptările nostre sunt să continuăm să jucăm cum am jucat în ultimele două meciuri, să avem mai mult noroc. Am mare încredere în băieți, vom ieși ca la fiecare meci pentru victorie. Trebuie să ieșim singuri din situația în care ne aflăm, se iese doar printr-o victorie.

Atmosfera nu este rea, ceea ce mă face să gândesc pozitiv. Am jucat destul de bine în ultimele două meciuri, sunt sigur că o să arătăm un joc mai bun, dar avem o problemă cu rezultatul. Este normal pentru fiecare echipă. Cum eu nu sunt bine, nici ei nu sunt bine pentru că meritam mai mult, dar nu putem să întoarcem nimic.

Ne antrenăm bine, sunt mulțumit de toți. Este clar în ce situație ne aflăm în acest moment. Sunt mulțumit, băieții se antrenează așa cum trebuie să se antreneze. Singuri am ajuns aici și singuri trebuie să ieșim. Trebuie să facem tot ce este posibil să câștigăm”, a spus Petev.

Ce spune Petev despre critici: „Le-am dat multe materiale”

la Universitatea Craiova, iar tehnicianul bulgar nu vrea să dezamăgească. Acesta le promite suporterilor că nu vor mai exista astfel de situații la gruparea din Bănie în viitor.

„Le-am dat prea multe materiale «fanilor noștri» și acum toți vor să se arate, este normal. Acest lucru nu este pentru prima dată, am fost și în situații mult mai grele. Este important cum ieși din o asemenea situație. Nu este prima dată, nu m-a afectat deloc pentru mine sunt importanți jucătorii.

Când văd ce atitudine au față de munca lor mă fac să mă gândesc pozitiv, că vin rezultatele. Este foarte posibil să câștigăm ultimele patru meciuri, totul depinde de noi. Cel mai important meci este luni și trebuie să dăm tot ce avem mai bun.

Nu îmi este frică de ratarea play-off-ului, pur statistic există. Totul depinde de noi și sunt sigur că toți vom da maxim. Sper să se termine acest lucru (n.r. greșelile individuale), probabil pierdem concentrarea într-un moment al meciului, ori ne bazăm pe colegi”, a mai spus Petev.

Cum vrea să elimine greșelile de la Universitatea Craiova: „Să fim mai stabili”

„Sper ca prin muncă, o mai bună sincronizare între noi să fim mai stabili. Am dreptul să iau aceste decizii, am dreptul să îi aleg pe cei care s-au prezentat cel mai bine în timpul săptămânii și sunt pregătiți pentru meci. Nu sunt primul care face acest lucru, am văzut foarte multe meciuri înainte.

În ce formulă o să joace vedem înainte de meci, acum câteva zile am jucat cu Universitatea Cluj cu trei fundași, așa că nu este nicio problemă”, a declarat antrenorul.