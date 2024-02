Ivailo Petev pune degetul pe rană: “Nu stăm deloc bine în defensivă”. Motivele de optimism după FC Botoșani – U Craiova 2-2

, scor 2-2 și are mari emoții pentru play-off. Moldovenii au condus cu 2-0 la pauză, prin “dubla” lui Kaprof. Oltenii au revenit după golul lui Mitriță, iar în prelungiri, Koljic a egalat și a stabilit scorul final.

Ivailo Petev pune degetul pe rană: “Nu stăm deloc bine în defensivă”

Universitatea Craiova a dezamăgit în prima repriză de la Botoșani. Defensiva oltenilor a cedat după doar 17 minute, după ce o centrare a lui Benzar a surprins întreaga linie de patru fundași. Până la pauză, o bâlbâială în apărarea oaspeților a dus la mărirea avantajului pe tabelă.

Ivailo Petev a recunoscut la finalul meciului că e îngrijorat că nu a reușit să găsească soluțiile pentru a rezolva problemele din apărare. În schimb, antrenorul bulgar a fost mulțumit de replica dată de echipa sa în repriza a doua, iar per total, apreciază jocul prestat în ultimele două etape.

“Am primit două goluri prea ușor. Nu stăm deloc bine în defensivă. Am arătat mai bine în a doua repriză, am controlat jocul și am reușit să egalăm.

Trebuie să evităm să mai greșim și să luăm gol atât de ușor. Cred că meciul trecut și cel de azi am jucat bine, dar rezultatele nu sunt bune”, a declarat Petev la .

Întrebat ce i-a lipsit echipe sale pentru a câștiga, antrenorul bulgar a răspuns: “Nu trebuia să primim al doilea gol. Dacă nu încasam al doilea gol am fi putut să câștigăm”.

Petev i-a amețit pe jucători

. Nu le-a găsit loc jucătorilor aduși în această iarnă, a schimbat de la meci la meci formula, ba chiar a folosit un singur jucător pe patru posturi diferite în ultimele 4 meciuri!

Universitatea Craiova își pune mari speranțe pentru următoarele meciuri în Jalen Blesa, atacantul adus recent. Însă defensiva este marea problema a oltenilor. Echipa lui Petev a înscasat cel puțin un gol în toate meciurile din acest an.

Craiova va juca etapa viitoare pe teren propriu cu FC Voluntari, meci în care e de așteptat să debuteze Jalen Blesa. Echipa lui Petev e la 6 puncte în spatele celor de la CFR Cluj și la 9 de Rapid. Oltenii au mari emoții în ceea ce privește locul de play-off. Dacă va învinge mâine în deplasare pe Sepsi, Farul o va depăși pe Craiova.